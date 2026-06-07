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烏克蘭：俄無人機攻擊車諾比核電廠附近設施
烏克蘭官員今天表示，一架俄羅斯無人機攻擊烏克蘭已停用的車諾比核電廠（Chernobyl Nuclear Power Plant）附近一處乏核燃料儲存設施，所幸現場輻射水平依然穩定。
路透社報導，烏克蘭總參謀部與國家原能總署各自發表聲明指出，當地一處用於接收核燃料容器的建築物部分毀損，但攻擊發生時並未儲存任何使用過的核燃料。
烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在社群媒體X發文表示：「這不是俄軍首次讓烏克蘭的核設施陷於風險之中。」
西比哈提及：「俄羅斯採取核訛詐手段，並對核安構成威脅，此種行徑具有系統性、蓄意性，而且令人無法接受。」
俄羅斯未就上述攻擊指控公開置評。受攻擊設施距離車諾比核電廠約15公里，該核電廠曾發生全球最嚴重核災。
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