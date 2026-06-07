快訊

合歡山賞花巴士翻覆畫面曝 16外籍遊客送醫…蘋果偵測自動打119

傅子純疑血癌驟逝 兵家綺急奔加護病房「姐陪你最後一程」

傅子純常自嘲外強中乾！曾眩暈、氣胸 合作夥伴震驚遺憾

聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭：俄無人機攻擊車諾比核電廠附近設施

中央社／ 基輔7日綜合外電報導

烏克蘭官員今天表示，一架俄羅斯無人機攻擊烏克蘭已停用的車諾比核電廠（Chernobyl Nuclear Power Plant）附近一處乏核燃料儲存設施，所幸現場輻射水平依然穩定。

路透社報導，烏克蘭總參謀部與國家原能總署各自發表聲明指出，當地一處用於接收核燃料容器的建築物部分毀損，但攻擊發生時並未儲存任何使用過的核燃料。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在社群媒體X發文表示：「這不是俄軍首次讓烏克蘭的核設施陷於風險之中。」

西比哈提及：「俄羅斯採取核訛詐手段，並對核安構成威脅，此種行徑具有系統性、蓄意性，而且令人無法接受。」

俄羅斯未就上述攻擊指控公開置評。受攻擊設施距離車諾比核電廠約15公里，該核電廠曾發生全球最嚴重核災。

烏克蘭 核電 俄羅斯

延伸閱讀

烏俄戰爭和談宣告失敗 英法德討論下一步

烏克蘭國防AI負責人：5年內實現大量任務無人化

英國：俄今年前5月侵犯北約空域次數已達去年總和

俄烏協議未談妥 普亭：見澤倫斯基沒意義

相關新聞

深感遺憾！李在明回應地方選舉選票短缺 已下令檢方和警方徹查

韓聯社報導，對於選票短缺問題干擾上周地方選舉，南韓總統李在明7日表達深切遺憾，並說已下令檢警展開聯合調查。

從記者晉升IT業要角 韓聖淑獲提名南韓總理將拚AI轉型

韓國中小企業暨新創事業部長韓聖淑今天獲提名國務總理。目前韓國正致力推動創新驅動成長模式，並加速將AI導入經濟各層面，這項...

雙方合作具關鍵意義？習近平首訪前往朝鮮 金正恩強調不棄核武

朝鮮領導人金正恩強調核武器地位不可談判，並計劃擴大核力量，展示新的武器設施及生產計劃。習近平即將訪問朝鮮，分析人士認為此行對雙方經濟合作具關鍵意義，並可能重申中朝友誼。

中國留學生7度冒名考多益 日本法院判刑3年緩刑5年

日媒報導，曾7次在多益測驗（TOEIC）東京考場充當槍手，屬於累犯的中國籍留學生王立坤，5日被東京地方法院依「偽造有印私...

日媒曝日本派自衛隊赴荷莫茲海峽有3條件 與這國溝通相當重要

日媒今天引述消息人士披露，要滿足3項條件，日本政府才會派遣自衛隊前往形同被封鎖的荷莫茲海峽，其一是美國與伊朗達成停戰協議...

南韓總統提韓聖淑為國務總理 若通過將成第2位女總理

韓國總統李在明今天提名現任中小企業暨新創事業部長韓聖淑為新任國務總理。若提名案獲國會批准，韓聖淑將成為韓國史上第二名女性...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。