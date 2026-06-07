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日媒曝日本派自衛隊赴荷莫茲海峽有3條件 與這國溝通相當重要

中央社／ 東京7日綜合外電報導
荷莫茲海峽。（路透）
荷莫茲海峽。（路透）

日媒今天引述消息人士披露，要滿足3項條件，日本政府才會派遣自衛隊前往形同被封鎖的荷莫茲海峽其一是美國與伊朗達成停戰協議、其二為與伊朗溝通、其三是現場威脅減少

共同社報導，具體的任務包含清除被遺棄的水雷，以及保護民間船舶。不過報導指出，美國與伊朗之間的局勢持續緊張之際，要派出自衛隊前往這條全球能源要道，似乎相當困難。

報導指出，英國與法國於5月13日共同主辦線上防長會議期間，日本防衛大臣小泉進次郎提到上述3項條件。他當時也指出，在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）執行「多國籍任務」要獲得廣泛支持，有必要滿足這些條件，同時表示「與美國溝通相當重要」。

由於在停戰前掃雷，視同對部署水雷的國家動武，相當於日本憲法所禁止的海外派兵行為。

而5月的線上防長會議結束後，英國政府發布的聯合聲明也考量到日本的法律限制，因此關於派遣部隊，明確寫道將「完全遵循各國憲法」。

共同社指出，日本政府內部考量美國與伊朗未來可能達成停火協議，持續評估具體的派遣方案。其中，掃雷被視為最有可能執行的任務；若停火協議成立，日本則可依據「自衛隊法」派出部隊。

荷莫茲海峽 日媒 自衛隊

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