玻利維亞反政府示威延燒 警民衝突中4警中彈受傷

玻利維亞東部今天爆發警方與反政府示威群眾衝突。當局試圖清除勞工設置的路障時突然傳出槍響，4名員警中彈受傷。示威群眾要求總統巴斯下台。

據報導，要求中間偏右總統巴斯（Rodrigo Paz）辭職的示威活動已持續1個月，約100處路障讓這個安地斯國家陷入癱瘓，並導致主要城市面臨嚴重糧食與藥品短缺。

數十名鎮暴警察6日試圖清除聖胡利安鎮（SanJulian）路障時發射催淚瓦斯，現場還有軍用車輛支援。

聖胡利安位於聖克魯斯（Santa Cruz）地區，當地被視為玻利維亞農業重鎮，是該國西部的重要糧倉。

法新社記者在現場目睹，抗議民眾投擲石塊並焚燒輪胎，試圖阻擋警方推進。

聖克魯斯警察局局長葛梅茲（Colonel DavidGomez）告訴當地媒體，衝突造成6名員警受傷，其中4人遭槍擊，此外也有至少14名民眾受傷。

最後，路障一度被部分清除，但示威民眾隨後又重新架設。

獲美國支持、立場親商的巴斯於去年11月上任，並承諾解決玻利維亞數十年來最嚴重的經濟危機。然而，他推動不受歡迎的經濟改革，又未能回應社會訴求，導致民怨四起。

巴斯曾多次呼籲與抗議民眾對話，但他3日宣布將提出緊急狀態法案，授權軍方部署並強制清除路障，目前國會正在審議中。