快訊

竹科用水無虞 石門水庫進帳2,290萬噸 寶山、寶二也將滿庫

高雄新建大樓工安意外 30歲工人17樓墜6樓頭撕裂傷送醫搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

玻利維亞反政府示威延燒 警民衝突中4警中彈受傷

中央社／ 玻利維亞聖克魯斯7日綜合外電報導

玻利維亞東部今天爆發警方與反政府示威群眾衝突。當局試圖清除勞工設置的路障時突然傳出槍響，4名員警中彈受傷。示威群眾要求總統巴斯下台。

據報導，要求中間偏右總統巴斯（Rodrigo Paz）辭職的示威活動已持續1個月，約100處路障讓這個安地斯國家陷入癱瘓，並導致主要城市面臨嚴重糧食與藥品短缺。

數十名鎮暴警察6日試圖清除聖胡利安鎮（SanJulian）路障時發射催淚瓦斯，現場還有軍用車輛支援。

聖胡利安位於聖克魯斯（Santa Cruz）地區，當地被視為玻利維亞農業重鎮，是該國西部的重要糧倉。

法新社記者在現場目睹，抗議民眾投擲石塊並焚燒輪胎，試圖阻擋警方推進。

聖克魯斯警察局局長葛梅茲（Colonel DavidGomez）告訴當地媒體，衝突造成6名員警受傷，其中4人遭槍擊，此外也有至少14名民眾受傷。

最後，路障一度被部分清除，但示威民眾隨後又重新架設。

獲美國支持、立場親商的巴斯於去年11月上任，並承諾解決玻利維亞數十年來最嚴重的經濟危機。然而，他推動不受歡迎的經濟改革，又未能回應社會訴求，導致民怨四起。

巴斯曾多次呼籲與抗議民眾對話，但他3日宣布將提出緊急狀態法案，授權軍方部署並強制清除路障，目前國會正在審議中。

玻利維亞

延伸閱讀

南韓地方選舉選票不足 民眾連2天示威 警方機動部隊戒備

美國俄亥俄州節慶活動爆槍擊案 多人中彈傷亡不明

影／槍聲連發！美爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝

美俄亥俄州夏季慶典傳槍響 至少12傷、槍手在逃

相關新聞

習近平7年來首訪平壤！想把北韓拉回北京軌道 金正恩另有盤算

美聯社報導，中國大陸國家主席習近平8日至9日到北韓進行國是訪問，時隔7年首度訪問平壤。專家分析，北京希望藉此將近年靠攏俄羅斯的北韓重新拉回中國軌道；北韓領導人金正恩則希望爭取經濟援助與外交空間，並為未來可能重啟與美國對話累積籌碼。

日媒曝日本派自衛隊赴荷莫茲海峽有3條件 與這國溝通相當重要

日媒今天引述消息人士披露，要滿足3項條件，日本政府才會派遣自衛隊前往形同被封鎖的荷莫茲海峽，其一是美國與伊朗達成停戰協議...

20年來首位女總理！南韓總統拋人事震撼彈 明就職周年記者會受矚

韓聯社報導，南韓總統李在明已提名現任中小企業暨新創事業部長韓聖淑出任新任國務總理。若人事案獲國會通過，韓聖淑將成為南韓近20年來首位女總理，也是南韓史上第二位女總理。李在明8日將舉行就職周年記者會，外界也關注他是否回應6月3日地方選舉爆發的史無前例選票不足爭議。

南韓總統提韓聖淑為國務總理 若通過將成第2位女總理

韓國總統李在明今天提名現任中小企業暨新創事業部長韓聖淑為新任國務總理。若提名案獲國會批准，韓聖淑將成為韓國史上第二名女性...

日本境內最大實彈演習 首度公開長程飛彈裝置

日本陸上自衛隊今天在靜岡縣舉行日本國內最大的實彈射擊演習「富士綜合火力演習」。日本於今年3月部署在富士駐屯地的長程飛彈「...

南韓地方選舉選票不足 民眾連2天示威 警方機動部隊戒備

南韓地方選舉計票現場外連續第二天有民眾集會抗議，要求重新舉辦本周稍早舉行的地方選舉。警方估計，6日最高峰時曾約達3.3萬餘市民到松坡區奧林匹克公園手球場臨時點票場抗議，警方機動部隊在現場戒備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。