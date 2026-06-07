快訊

竹科用水無虞 石門水庫進帳2,290萬噸 寶山、寶二也將滿庫

高雄新建大樓工安意外 30歲工人17樓墜6樓頭撕裂傷送醫搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

秘魯動盪政局中迎來大選決選 10年來第9位總統將出爐

中央社／ 利馬7日綜合外電報導

秘魯今天將選出該國10年來第9位總統，這次決選由保守派的藤森惠子對決左派的桑傑士，兩人力圖吸引受夠了政治混亂和治安惡化的選民，選情激烈。

法新社報導，藤森惠子（Keiko Fujimori）是前獨裁總統藤森謙也（Alberto Fujimori）的女兒，這是她第4度挑戰總統大位；心理學家桑傑士（RobertoSanchez）則是在選戰後段異軍突起並闖進決選，目前民調與藤森惠子旗鼓相當。

2700萬名選民將投票選出任期5年的新總統。

但現年67歲、在首都利馬販售手工藝品的瓦斯蓋茲（Hugo Vasquez）告訴法新社：「局勢亂七八糟，貪汙一堆，而我們又要跟以前一樣，選出『比較不爛』的人。」

今年51歲的藤森惠子訴諸父親留下的政績，她告訴法新社：「我認為秘魯人想要一位藤森。我就在這裡。」

當年藤森謙也穩定了經濟並擊敗毛派叛亂，但同時被控違反人道罪。

57歲的桑傑士曾擔任部長，現任國會議員。他仰賴的則是其政治導師－前總統卡斯蒂約（PedroCastillo）的農村背景。當過老師的卡斯蒂約在2022年政變失敗後入獄。

藤森惠子與桑傑士在4月的初選中，合計得票未達30%。該輪投票過程出現許多行政問題及舞弊指控，進一步削弱民眾對秘魯脆弱體制的信心。

分析家蘇爾蒙特（David Sulmont）說：「反藤森情緒雖然稍微減弱，但還是很強；桑傑士知名度不高，選民跟他不熟。如果結果很接近，不管誰勝選，正當性勢必受到質疑，代表情況會更不穩定。」

投票將於當地時間上午7時（格林威治時間12時）開始，並於10小時後結束。

秘魯 投票

延伸閱讀

加州州長初選未定 川普控舞弊檢方啟動調查

韓地方選舉選票短缺 民眾：不能投票即侵害民權

命理師看台北市長選戰…蔣萬安「這期間運勢差」、沈伯洋「1事恐辛苦」

南韓地方選舉選票不足 民眾連2天示威 警方機動部隊戒備

相關新聞

習近平7年來首訪平壤！想把北韓拉回北京軌道 金正恩另有盤算

美聯社報導，中國大陸國家主席習近平8日至9日到北韓進行國是訪問，時隔7年首度訪問平壤。專家分析，北京希望藉此將近年靠攏俄羅斯的北韓重新拉回中國軌道；北韓領導人金正恩則希望爭取經濟援助與外交空間，並為未來可能重啟與美國對話累積籌碼。

日媒曝日本派自衛隊赴荷莫茲海峽有3條件 與這國溝通相當重要

日媒今天引述消息人士披露，要滿足3項條件，日本政府才會派遣自衛隊前往形同被封鎖的荷莫茲海峽，其一是美國與伊朗達成停戰協議...

20年來首位女總理！南韓總統拋人事震撼彈 明就職周年記者會受矚

韓聯社報導，南韓總統李在明已提名現任中小企業暨新創事業部長韓聖淑出任新任國務總理。若人事案獲國會通過，韓聖淑將成為南韓近20年來首位女總理，也是南韓史上第二位女總理。李在明8日將舉行就職周年記者會，外界也關注他是否回應6月3日地方選舉爆發的史無前例選票不足爭議。

南韓總統提韓聖淑為國務總理 若通過將成第2位女總理

韓國總統李在明今天提名現任中小企業暨新創事業部長韓聖淑為新任國務總理。若提名案獲國會批准，韓聖淑將成為韓國史上第二名女性...

日本境內最大實彈演習 首度公開長程飛彈裝置

日本陸上自衛隊今天在靜岡縣舉行日本國內最大的實彈射擊演習「富士綜合火力演習」。日本於今年3月部署在富士駐屯地的長程飛彈「...

南韓地方選舉選票不足 民眾連2天示威 警方機動部隊戒備

南韓地方選舉計票現場外連續第二天有民眾集會抗議，要求重新舉辦本周稍早舉行的地方選舉。警方估計，6日最高峰時曾約達3.3萬餘市民到松坡區奧林匹克公園手球場臨時點票場抗議，警方機動部隊在現場戒備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。