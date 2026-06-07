南韓總統提韓聖淑為國務總理 若通過將成第2位女總理

韓國總統李在明今天提名現任中小企業暨新創事業部長韓聖淑為新任國務總理。若提名案獲國會批准，韓聖淑將成為韓國史上第二名女性國務總理。

韓國上一次出現女性總理，是2006年至2007年間的韓明淑。

韓聯社報導，總統秘書室長姜勳植在記者會上發布上述消息，並表示韓聖淑曾任資訊技術企業代表，現任中小企業暨新創事業部長，是完成人工智慧（AI）大轉型的時代課題、推動國家發展的最佳人選。

姜勳植說：「韓聖淑有能力將目前由半導體熱潮及出口成長所帶動的南韓經濟，轉化為包容所有人的均衡成長，涵蓋中小企業等各層面。」

韓國實行總統制，總理職位大致上屬於象徵性和行政性質。