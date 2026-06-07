歐洲防衛自主 挪威簽協議加入法國核嚇阻倡議

挪威加入法國主導的核嚇阻倡議，兩國簽署「納維克協議」，承諾必要時雙方將相互提供軍事馳援。挪威總理斯托爾強調，協議不改變挪威和平時期不在本土部署核武的立場，但歐洲必須為自身安全承擔更大責任。

據挪威「世道報」（VG）報導，挪威日前與法國在巴黎艾里賽宮（Élysée Palace）簽署「納維克協議」（Narvik Agreement），由兩國國防部長代表簽署，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與斯托爾（JonasGahr Støre）出席見證。

挪威政府聲明指出，協議內容涵蓋雙邊軍事馳援承諾、法軍裝備預置挪威，並深化混合戰、海洋安全、網路安全與國防工業等領域合作。挪威同步加入法國與歐洲國家的核嚇阻倡議，成員包括瑞典、丹麥等北歐盟國。

協議以「納維克」命名，源自二戰歷史。1940年5月，法軍在納維克（Narvik）一帶與挪威並肩作戰，對抗納粹德國，約150名法國士兵在此陣亡。

馬克宏在簽署後記者會上說：「這個名字是向1940年5月犧牲於納維克峽灣的士兵致敬，正是他們讓納粹遭遇首場敗仗。」斯托爾說：「巴黎和法國許多地方都有以納維克命名的地點，令我深受感動。」

VG報導，斯托爾說明挪威的戰略考量，法國核武長期以來僅服務於法國自身利益，如今願意與盟邦討論如何將核嚇阻延伸至歐洲安全，是正面發展。他直言，「歐洲應該、也必須為自身安全承擔更大責任，這個時代的安全局勢就是如此。」他並透露，相關合作已事先通報美國及北約歐洲最高統帥，雙方均表示不反對。

馬克宏2026年3月宣布法國核嚇阻倡議，法國目前擁有約290件核武，逾8成由潛艦發射。倡議初始成員包括比利時、英國、荷蘭、希臘、波蘭、瑞典、德國、丹麥共8國，挪威是第9個加入的國家。

據挪威國家廣播公司（NRK）分析，這是挪威政府所稱「避險策略」的最新進展，要在北約之外拓展多邊防衛網絡，分散對單一盟友的依賴。過去半年，挪威已先後與英國簽署「倫納協議」（Lunna HouseAgreement）、與德國簽署「漢薩協議」（HansaAgreement），3份防衛協議均包含雙邊軍事馳援條款。

斯托爾坦言，美國總統川普（Donald Trump）針對北約釋出的一系列不確定訊號，是挪威加快鞏固多邊安全網絡的背景因素之一。

不過，報導中說，協議在挪威國內引發反彈。社會主義左翼黨（SV）黨魁貝爾斯托（Kirsti Bergstø）直言，「以為靠更多核武就能保障安全，是歷史性的錯誤判斷，世界需要的是更少核武，不是更多。」

綠黨（MDG）黨魁埃爾姆斯塔（Arild Hermstad）批評，「以核升級回應俄羅斯的核訛詐，只會升高災難性衝突的風險。」紅黨（Rødt）則形容這份協議「極其錯誤」，並指法國將獨自掌握核按鈕，不會為他國犧牲。