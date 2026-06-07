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日本境內最大實彈演習 首度公開長程飛彈裝置

中央社／ 東京7日綜合外電報導
日本防衛大臣小泉進次郎。(歐新社)
日本防衛大臣小泉進次郎。(歐新社)

日本陸上自衛隊今天在靜岡縣舉行日本國內最大的實彈射擊演習「富士綜合火力演習」。日本於今年3月部署在富士駐屯地的長程飛彈「25式高速滑空彈」發射器，也首度對外公開。

共同社報導，這場一年一度的演習在靜岡縣的東富士演習場舉辦。今年跟過去一樣，除了投入火炮與戰車等裝備，也模擬在離島作戰的情況，以及被敵方侵略後反擊的流程。

在烏克蘭戰場與中東地區的戰事之中，能見到無人機的重要性增加。而陸上自衛隊這次也納入對付無人機的演習。

大分縣日出生台演習場今年4月曾在訓練期間發生爆炸事故，造成3死1傷。當時參與訓練的「10式戰車」並未參加這次富士總火演，取而代之，是使用舊式的「90式戰車」射出不會爆發的演習用砲彈。

日本防衛大臣小泉進次郎今天也前往靜岡縣視察演習。演習期間，自衛隊員使用附有自動瞄準功能的步槍，擊落飛來的無人機；演習內容也包含接連砲轟假想目標，並清除壕溝中的假想敵。

日本政府以欲持有「反擊能力」（敵基地攻擊能力）為由導入的長程飛彈也在今年的演習登場，是出動富士駐屯地今年3月配備的「25式高速滑空彈」發射器。

陸上自衛隊3月把「島嶼防衛用高速滑空彈」（HVGP）命名為「25式高速滑空彈」，這種飛彈射程數百公里、能以不規則軌道飛行。

而這次演習僅出動「25式高速滑空彈」的發射車輛，並未實際射擊，而它的身影也被捕捉到並出現在會場的演習螢幕上。

日本富士電視台（FNN）指出，這是「25式高速滑空彈」的發射器首度對外公開。

這次演習出動約3000人，動用約50輛車，其中包含戰車、裝甲車，以及約50門榴彈砲等火炮。

這次演習包含白天與夜晚兩次，總計使用69.5公噸的彈藥。

日本 演習 自衛隊

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