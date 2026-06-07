習近平7年來首訪平壤！想把北韓拉回北京軌道 金正恩另有盤算

美聯社報導，中國大陸國家主席習近平8日至9日到北韓進行國是訪問，時隔7年首度訪問平壤。專家分析，北京希望藉此將近年靠攏俄羅斯的北韓重新拉回中國軌道；北韓領導人金正恩則希望爭取經濟援助與外交空間，並為未來可能重啟與美國對話累積籌碼。

專家指出，中國對於金正恩與俄羅斯總統普亭日益密切的合作關係感到不安。前CNN記者齊邁可（Mike Chinoy）表示，北韓近年大幅向俄羅斯靠攏，習近平此行的重要目標之一就是重新取得平衡。美中關係專家李成賢（Seong-Hyon Lee，譯音）則認為，這趟訪問意在向外界傳達，任何涉及朝鮮半島安全秩序的調整，都無法繞過中國。

外界也關注北京對北韓核武問題的態度是否出現變化。習近平出訪前夕，金正恩深具影響力的胞妹金與正表態，北韓核武計畫不容妥協。

今年4月中國外交部長王毅訪問平壤後，中方聲明罕見未提及「朝鮮半島無核化」。李成賢認為，若習近平此次訪問後發布的官方聲明仍未提及無核化，將顯示北京已在實質上接受北韓擁核現實，並將其視為牽制美國戰略布局的一環。

對金正恩而言，此次會談則是鞏固外交空間的重要機會。北韓近年向俄羅斯派遣部隊與軍事物資，換取軍事技術與援助，但若想改善國內經濟與民生，仍高度依賴中國支持。

南韓前統一研究院院長高有煥（Koh Yu-hwan）表示，僅靠北韓自身資源，幾乎不可能提升人民生活水準，因此平壤需要北京提供更多經濟協助。

分析認為，雙方可能討論恢復中國赴北韓旅遊、啟用鴨綠江上一座長年閒置的新橋，以及推動中朝俄邊境地區經濟開發等議題。

金正恩也希望透過深化與中國合作，進一步擺脫國際孤立，並在未來與美國互動時取得更有利的談判地位。

外界也關注，金正恩在與中國、俄羅斯關係深化後，是否會重新與美國展開接觸。2019年，金正恩與川普的核談判因雙方對制裁解除條件談不攏而破局，此後雙邊對話一直停滯至今。

金正恩在2018年新加坡川金會與2019年河內川金會前，也都曾先與習近平會晤，外界普遍解讀為藉此增加與美國談判時的籌碼。