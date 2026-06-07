20年來首位女總理！南韓總統拋人事震撼彈 明就職周年記者會受矚

韓聯社報導，南韓總統李在明已提名現任中小企業暨新創事業部長韓成淑出任新任國務總理。若人事案獲國會通過，韓成淑將成為南韓近20年來首位女總理，也是南韓史上第二位女總理。李在明8日將舉行就職周年記者會，外界也關注他是否回應6月3日地方選舉爆發的史無前例選票不足爭議。

李在明8日記者會預計說明執政第2年的施政願景，以及房地產、檢察改革、民生經濟、外交安保等政策方向。外界更關注內閣大幅改組與國務總理撤換動向。

這場記者會預計進行約100分鐘，將有約160名國內外媒體記者出席，並以問答為主、不另設腳本。為納入青年世代觀點，現場也將安排2名大學媒體記者參與提問。

南韓總統府高層官員7日表示，李在明已決定提名韓成淑接任總理。韓成淑目前擔任中小企業暨新創事業部長，若順利通過國會任命同意案，將成為李在明政府首位女性總理。

南韓上一次出現女性總理，是2006年至2007年任職的韓明淑。現任總理金民錫即將卸任，據報導，他計劃參選執政黨共同民主黨預定於8月或9月舉行的全國代表大會黨魁選舉。

此外，南韓3日地方選舉爆發史無前例的選票不足爭議，部分選民質疑投票權受損，首爾蠶室開票所3日晚間爆發抗議潮，截至6日已擴大到附近的奧林匹克公園。根據 YTN報導，警方估計，截至6日晚間9時，超過3萬2000人聚集。

外界關注，李在明是否會在就職周年記者會上回應相關選務爭議。