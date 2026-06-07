快訊

習近平7年來首訪平壤！想把北韓拉回北京軌道 金正恩另有盤算

芒果果皮「甜到出蜜」？ 果農急喊千萬別舔

獨／醫美女總監燒死叼菸哥案外案...「乾哥」毒駕賓士持槍到場 下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

烏俄戰爭和談宣告失敗 英法德討論下一步

台灣醒報／ 記者夏恩／台北報導
烏克蘭近日雖願與俄羅斯和談，但雙方無法答應彼此條件下仍破局，英法德將討論下一步該怎麼做。（中央社）
烏克蘭近日雖願與俄羅斯和談，但雙方無法答應彼此條件下仍破局，英法德將討論下一步該怎麼做。（中央社）

英國、法國與德國將與烏克蘭討論如何因應試圖與俄羅斯和談失敗的下一步！烏克蘭總統澤倫斯基近日雖向俄羅斯總統普丁表達願意面對面討論俄烏停火，但因為條件談不攏遭到普丁拒絕。烏克蘭便以140架無人機攻擊聖彼得堡，但俄軍也用無人機反擊。即使美國因與伊朗戰爭不再管烏俄，雙方仍持續陷入僵局。

英法堅持援助烏克蘭

根據《衛報》報導，英國首相施凱爾、法國總統馬克宏與德國總理莫茲7日將在倫敦與澤倫斯基討論該如何因應普丁再次拒絕和談的狀況。在美國因中東戰爭無暇處理俄烏議題後，基本上就是英、法等國組成的「志願聯盟」協助烏克蘭對抗俄羅斯。

澤倫斯基雖對普丁發起和談邀請，但對此普丁卻表示，沒有看到可以談判的地方，因此悍然拒絕邀請；美國總統川普雖表示如果雙方能面對面會談當然最好，但他顯然心力都還放在與伊朗的中東戰事中。由於邀請沒有成果，烏克蘭近日也對列寧格勒區發動無人機轟炸，但俄羅斯也對聶伯城發射無人機與轟炸。

強化烏國空防

團結24》提到，在美國取消對烏克蘭的「直接援助」後，北約國家透過「烏克蘭優先需求清單（PURL）」的機制，由烏克蘭開出最迫切的武器裝備清單，再由北約盟國與夥伴國出資，向美國採購庫存武器後直接運交烏克蘭。除了英、法、德以外，波蘭、保加利亞與挪威等國都加入此機制，並協助烏克蘭強化空防，因應俄羅斯無人機。

但援助也是雙向的，烏克蘭因戰爭而發展的無人機製造技術可以與西方國家分享，例如同樣與俄羅斯接壤的波羅的海三國，烏克蘭也與德國聯合研發長距離無人機，並與挪威簽訂雙邊協議強化無人機相關合作。PURL讓烏克蘭不只單方面依賴西方國家的援助，同時也可以反向回饋軍援的國家。

條件難妥協

烏克蘭新聲音》指出，俄羅斯的停戰條件仍是烏軍需要撤出目前戰況最膠著的頓巴斯、札波羅熱、克爾松區，還有之前佔領的俄羅斯部分領土，烏克蘭必須要割讓領土、放棄加入北約，但烏克蘭不願放棄領土，因此雙方都沒有顯著的推進戰線，都在比誰能撐到最後先妥協。

【更多精采內容，詳見

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

延伸閱讀

1原因排除近期見澤倫斯基 普亭：戰到達成目標為止

俄烏協議未談妥 普亭：見澤倫斯基沒意義

烏克蘭國防AI負責人：5年內實現大量任務無人化

英國：俄今年前5月侵犯北約空域次數已達去年總和

相關新聞

習近平7年來首訪平壤！想把北韓拉回北京軌道 金正恩另有盤算

美聯社報導，中國大陸國家主席習近平8日至9日到北韓進行國是訪問，時隔7年首度訪問平壤。專家分析，北京希望藉此將近年靠攏俄羅斯的北韓重新拉回中國軌道；北韓領導人金正恩則希望爭取經濟援助與外交空間，並為未來可能重啟與美國對話累積籌碼。

20年來首位女總理！南韓總統拋人事震撼彈 明就職周年記者會受矚

韓聯社報導，南韓總統李在明已提名現任中小企業暨新創事業部長韓成淑出任新任國務總理。若人事案獲國會通過，韓成淑將成為南韓近20年來首位女總理，也是南韓史上第二位女總理。李在明8日將舉行就職周年記者會，外界也關注他是否回應6月3日地方選舉爆發的史無前例選票不足爭議。

日本境內最大實彈演習 首度公開長程飛彈裝置

日本陸上自衛隊今天在靜岡縣舉行日本國內最大的實彈射擊演習「富士綜合火力演習」。日本於今年3月部署在富士駐屯地的長程飛彈「...

南韓地方選舉選票不足 民眾連2天示威 警方機動部隊戒備

南韓地方選舉計票現場外連續第二天有民眾集會抗議，要求重新舉辦本周稍早舉行的地方選舉。警方估計，6日最高峰時曾約達3.3萬餘市民到松坡區奧林匹克公園手球場臨時點票場抗議，警方機動部隊在現場戒備。

北韓去年下水就擱淺的驅逐艦重新試航 金正恩攜女兒視察

北韓最高領導人金正恩近日攜女兒金主愛視察新型5000噸級驅逐艦「姜健號」的試航。 「姜健號」正是去年在金正恩主席注視下水儀式時擱淺的那艘軍艦。

藉譴責美國堵習近平嘴？ 習出訪前夕金與正斥責美半島無核化論

就在中共中央總書記、大陸國家主席習近平明天將對北韓展開兩天國事訪問的前一天，朝鮮中央通訊社今天報導了朝鮮勞動黨中央委員會部長金與正昨天６日發表的談話。金與正主要駁斥了美方所謂已在上月川習會上確認半島無核化的訊息，她提及美國國務院發言人５日回答北韓媒體提問時表示，上個月在中美元首會晤時雙方確認了實現朝鮮民主主義人民共和國「無核化」的共同目標；但她反駁稱，「這只不過是美國散播假訊息的慣用伎倆」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。