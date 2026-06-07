韓地方選舉選票短缺 民眾：不能投票即侵害民權

韓國地方選舉選票短缺引發的抗議事件，截至今天凌晨仍有民眾呼籲當局重新選舉。留守現場的民眾說，「無論政治立場為何，不能投票就是對自由民主社會公民權的侵犯」。

韓國第9屆地方議員和地方政府各級負責人暨國會議員補選投票3日在全國各地舉行，是李在明2025年6月接任尹錫悅、成為韓國總統以來的首場全國性選舉。保守派的尹錫悅因2024年底頒布戒嚴令失敗，而遭國會彈劾下台並被免職。

李在明領導的執政自由派「共同民主黨」，在市長、地方官員及議員選舉中贏得多數席次，但未能拿下關鍵的首爾市長選舉。

3日全韓共有50個投票所因選票不足受到影響，首都首爾就超過30處。事件引發民怨，中央選舉管理委員會（選管委）委員長盧泰嶽（Rho Tae-ak）5日請辭。

韓國聯合新聞通訊社（韓聯社）引述警方非正式估計，昨夜有約1萬人在首爾SK奧林匹克手球館（SK Olympic Handball Stadium）集結，也就是地方選舉計票地點。

根據法新社記者現場目擊，截至今天凌晨2時，現場仍有至少1000名抗議民眾留守，許多年輕人高舉大型國旗，高喊「重選，重選」等口號。

年輕志工發放礦泉水、咖啡和巧克力。有些示威者帶著寵物同行，其他人則坐在野餐墊上，手持國旗，徹夜守望。

31歲的徐鎮熙（Seo Jin-hee，音譯）激動地告訴法新社：「無論政治立場為何，不能投票就是對自由民主社會公民權的侵犯。」

選管委解釋，僅印製50%合格選民的選票，是因為近幾次選舉因提前投票人數攀升，導致大量選票閒置未用。

據信有部分選民因選票用罄，而在未能完成投票情況下離開。

29歲抗議者朴成旭（Park Soun-wok，音譯）表示，選管委的說法，「基本上與普通民眾的一般理解背道而馳」。

他對法新社說：「我支持的候選人是否當選根本不重要，無論如何，我認為這次選舉必須重新舉行。」

選舉當天的混亂甚至引發首爾一處投票所遭民眾包圍超過35小時，阻止當局運走票箱計票。

分析指出，選管委作為憲法機關，長久以來外部監督有限，且面臨內部紀律和審查機制不足的問題。

政治評論員朴相秉（Park Sang-byung，音譯）對法新社指出：「選管委的這次失誤，從任何標準來說，都難以令人接受。」

他說：「當選舉誠信受到破壞，民主根基就會動搖。當務之急是追究責任並加強制衡機制。」