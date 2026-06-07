川普女婿保護區開發度假村 阿爾巴尼亞民眾不滿升高

數千名阿爾巴尼亞民眾今天集結在首都地拉那（Tirana）街頭，另有數百人聚集於海濱的潟湖自然保護區，他們皆在抗議一項與川普家族有關的豪華度假村開發計畫。

法新社報導，阿爾巴尼亞社運人士與當地居民回應環保組織號召，今天中午紛紛湧向南部濱海的維奧薩—納爾塔（Vjosa-Narta）潟湖，此一保護區位於地拉那西南方約150公里處。

這是抗議度假村開發的一連串行動最新一起，此計畫與美國總統川普之女伊凡卡（Ivanka Trump）及其丈夫庫許納（Jared Kushner）有關，估計將投入40億歐元（約新台幣1400億元）。

從事財務工作的抗議民眾浦加（Emiljona Puja）表示，「整個海洋區域都是保護區，若加以破壞，將對當地生物多樣性的表現形成致命打擊。」

抗議民眾聚集在蔚藍海水的沙灘上，部分人士揮舞紅色阿爾巴尼亞國旗，另有人舉著象徵行動的充氣紅鶴，高呼：「取消計畫！」

稍晚在地拉那市中心，大批民眾舉行迄今規模最大的示威遊行，抗議隊伍手持「伊凡卡回家」與「阿爾巴尼亞是非賣品」標語的牌子，朝政府機構前進。

業主5月下旬於保護區設置鐵絲網準備工地作業，結果一度引發騷動與抗議，鐵絲網隨後被拆除。

民眾在社群媒體看到海灘施工現場及推土機影片後紛紛趕赴當地，但今天這些機具並沒有出現。媒體現場觀察，原已搭建的混凝土圍牆基礎亦已拆除。

近一週來，地拉那每晚都有數千名抗議民眾集結，譴責大片保護區域遭到破壞，被改造為豪華旅遊目的地。

依照計畫，開發商也希望將無人的薩贊島（Sazan）改造成旅遊景點，當地曾是共產時期的秘密軍事基地。

這片位於南亞得里亞海（Adriatic Sea）沿岸的潟湖保護區棲息多種候鳥，包括紅鶴。

阿爾巴尼亞自然環境保育協會（PPNEA）的卡薩（Denisa Kasa）表示：「這不只是整個過程透明度的問題，相關規畫都完全漠視此區環境的重要性。」

卡薩補充說：「此區是地中海最重要的生物多樣性熱點之一。」

阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）昨天對抗議活動輕描淡寫，堅稱「沒有理由擔心」，並表示計畫尚未批准。

拉瑪堅稱，計畫中有來自全球「頂尖」人士參與，目標是「打造出獨一無二的內容」。