藉譴責美國堵習近平嘴？ 習出訪前夕金與正斥責美半島無核化論

就在中共中央總書記、大陸國家主席習近平明天將對北韓展開兩天國事訪問的前一天，朝鮮中央通訊社今天報導了朝鮮勞動黨中央委員會部長金與正昨天６日發表的談話。金與正主要駁斥了美方所謂已在上月川習會上確認半島無核化的訊息，她提及美國國務院發言人５日回答北韓媒體提問時表示，上個月在中美元首會晤時雙方確認了實現朝鮮民主主義人民共和國「無核化」的共同目標；但她反駁稱，「這只不過是美國散播假訊息的慣用伎倆」。

川習會在上月15日結束後，白宮曾在其「情況說明書」中表示，川普和習近平的峰會會談中重申了他們實現朝鮮半島無核化的共同目標。而美國貿易代表葛里爾也在接受美國ABC電視台訪問時表示，川普和習近平「一致認為，朝鮮半島的目標仍然是無核化」。

但北韓對此當時並未過多置喙，如今在習近平出訪北韓前夕，卻先由北韓媒體在美對國務院提問，得到了實現北韓無核化的答案後，再由金與正出面痛批，似乎有假藉駁斥美方說法的方式，去堵習近平開口要北韓走向無核化的政治目的。

金與正稱，事到如今，美國的一些官員還沒有從逃避現實而不合時宜的夢想中醒過來。她說，美國國務院發言人５日回答本國媒體提問時表示，上個月在中美元首會晤時雙方確認了實現朝鮮民主主義人民共和國「無核化」的共同目標。但這只不過是美國散播假訊息的慣用伎倆。

她說，上個月，美國貿易代表洩漏中美元首會晤再次確認什麼「無核化」的訊息，但這是純屬捏造、不著邊際的假訊息而已。這或許是對「無核化」這個古語詞太古板執著的美國官員的希望，但與事實完全不符。

她表示，有無其事，我們手上有最準確的資訊。她說，而且，明確一下，我們不跟任何人談論我們的核心主權和安全，更不會談論任何對國家最神聖憲法的違憲行為。

金與正表示，美國想要背後議論朝鮮民主主義人民共和國的擁核國家地位，他們的主張毫無法律約束力，任何人都不會被美國單方面的言論所束縛。

她表示，有些勢力以毫無掩飾的言行表現其曾經最敵視、最殘暴地對待朝鮮的險惡居心。這些勢力不要對我們正當的自衛性防衛政策說三道四，必須放棄「無核化」妄想。

金與正表示，北韓正在目睹反朝核同盟萬分危險的演化過程。指稱反朝核同盟破壞北韓和地區安全根基的一切行為清楚地說明我們構築堅實核盾牌的正當性和合法性。

此外，對於美國國務院決定批准對韓國的聯合直接攻擊彈藥及其相關裝備出口。金與正也表示「有話要說，她表示，敵手不停地幹出這種把戲。這就是我們針對敵對國家不斷的增兵活動專心致志地加強保障國家安全的自衛力量的理由，也是以後必須這樣做的理由。

她指稱，北韓為了保衛自己的主權安全、保障區域穩定與和平，絕不會對實力失衡的狀況置之不理。她稱，國家元首（指金正恩）闡明持續強化自衛核戰遏制力的路線，是必須無條件落實的不可逆的最終結論。而這向世界釋放出這樣一個明確訊號：對於國防和主權，我們絕不會妥協。我們的擁核國家地位是絕不退縮的底線，不管有誰承認不承認，是不可爭辯的現實。

她表示，有些流氓喜歡搭乘軍艦軍機頻繁接近別國主權管轄區邊緣耀武揚威或在人家門前增建大批武庫。針對由他們產生而持續感受到的安全威脅，朝鮮民主主義人民共和國擁有足夠的能力和權利防禦自我。

金與正表示，朝鮮民主主義人民共和國的核武力量是由國家最高法律——憲法規定的，是國家主權和國家防衛的核心力量，這保證我們國家維護核心利益不受外部的任何影響。

她還說，核武就是在同實力崇拜者的爭論中最具威力的邏輯。我們絕不會容許對自己主權和安全的任何威脅或妥協。