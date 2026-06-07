快訊

玩皮克敏手機超燙！iPhone 13電池剩71%該換新？網推1做法

美國盯上伊朗資產！傳轉交波灣盟友當重建金 停火恐添變數

習近平來訪前夕 金與正重申北韓核武計畫不容妥協

中央社／ 首爾7日綜合外電報導
北韓領導人金正恩的胞妹金與正。（美聯社）
北韓領導人金正恩的胞妹金與正。（美聯社）

韓聯社（Yonhap）今天報導，北韓領導人金正恩深具影響力的胞妹金與正表示，北韓核武計畫不容妥協。金與正的表態，時值中國國家主席習近平訪問北韓前夕。

綜合法新社與路透社報導，金與正（Kim Yo Jong）在官方性質的北韓中央通信社（Korean Central News Agency）所播聲明中說：「我們核武國家地位不容妥協」，北韓「絕對不會容忍任何威脅」。

北韓長期主張擁有核武及彈道飛彈的權利，並於2023年將核武地位寫入憲法。儘管依聯合國安理會制裁條款，此類計畫均屬禁止之列。但北韓本周對外公開新建的鈾濃縮設施，金正恩在視察大型軍工廠時，亦下令未來5年內將飛彈產能提升2.5倍。

分析人士表示，北韓公開新核設施意在強化在習金峰會的談判籌碼，同時為加速核武擴散提供正當理由。

金與正此次聲明意義重大，她被視為北韓對外溝通與外交政策的關鍵人物，聲明發表時間恰在習近平訪問北韓前夕。北韓官媒表示，習近平將於8日來訪並停留至9日。

北韓目前承受沉重的國際制裁，外交上是全球最孤立的國家之一，中國則是北韓最重要的政治與經濟支柱。

北韓之行將是習近平今年首次官方出訪，時間緊接美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）相繼到訪北京之後。

北韓 習近平 金與正

延伸閱讀

時隔7年罕見訪平壤！紐時指習近平需要拉攏金正恩 習金會重點一次看

紐時：習近平訪北韓 意在彰顯威權陣營比美同盟團結

習近平明訪北韓 韓媒分析北京「一石多鳥」策略

習近平到訪前夕 金正恩帶女兒視察驅逐艦

相關新聞

習近平來訪前夕 金與正重申北韓核武計畫不容妥協

韓聯社（Yonhap）今天報導，北韓領導人金正恩深具影響力的胞妹金與正表示，北韓核武計畫不容妥協。金與正的表態，時值中國...

馬克宏歡迎加入核嚇阻 芬蘭總理：強化歐洲防務

芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本周在巴黎會面後宣布，法國歡迎...

大聯盟球場外食規定超鬆？義大利麵、小龍蝦進場都合法

32歲的克雷普斯（Mitchell Kreps）自稱是密爾瓦基釀酒人隊的熱狗俱樂部會長，但他最近進場看球時想換點口味。異想天開的他，決定在球場內享用自備的義大利麵晚餐。他召集6名好友，進場時每人各拿一個透明夾鏈袋，裡面裝著肉丸、義式紅醬、蒜味麵包、煮好的義大利麵條、帕瑪森起司和盤子。球場安檢人員看到笑了出來，揮手讓一行人通過。

俄烏協議未談妥 普亭：見澤倫斯基沒意義

對烏克蘭總統澤倫斯基四日公布致俄羅斯總統普亭的公開信內容，普亭五日在聖彼得堡國際經濟論壇（ＳＰＩＥＦ）說，在俄烏和平協議的條件尚未談妥之前，他看不出與澤倫斯基會面有何意義。

吉爾吉斯擠下菲律賓 首度入選安理會非常任理事國

共一九三國組成的聯合國大會三日選舉安理會非常任理事國，任期自明年元旦至後年十二月底。中亞國家吉爾吉斯經四輪投票，最終擊敗菲律賓，搶下亞太區的一席。新加坡亞洲新聞台（ＣＮＡ）及多家日媒日前報導，在這場激烈選戰背後，其實是中俄與美日間的角力。

選票不足爆爭議…南韓地方選舉萬人抗議 怒火難遏要求重選

韓國地方選舉計票現場外連續第2天有民眾集會抗議，要求重新舉辦本週稍早舉行的地方選舉。警方估計，今天約有1萬名市民到場抗議

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。