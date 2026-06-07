馬克宏歡迎加入核嚇阻 芬蘭總理：強化歐洲防務

芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本周在巴黎會面後宣布，法國歡迎芬蘭加入法方籌組的核嚇阻倡議。歐爾波表示，芬蘭對相關合作高度感興趣，同意儘快取得倡議詳細內容，由國內討論。

歐爾波在法國艾里賽宮（Elysée）與馬克宏舉行雙邊會談，適逢芬蘭本周主持經濟合作暨發展組織（OECD）部長會議。

歐爾波事後接受芬蘭通訊社（STT）電話採訪時說，「我們同意合作，進一步了解這項倡議的內涵與意義，以及芬蘭能從中獲得什麼。」

他強調，加入倡議攸關軍事細節，「這是應由軍事專業人士釐清的事，讓我們清楚這代表什麼、不代表什麼。」他並研判，芬蘭加入倡議有助強化歐洲防務與戰略自主，對歐洲遭受攻擊形成嚇阻，「這項法國倡議顯然能強化歐洲安全」。

國防部長哈卡寧（Antti Häkkänen）本周也與法國軍事指揮官就倡議計畫磋商。他說：「核嚇阻是歐洲防務能力的核心，也是對俄羅斯可能採取侵略行動的重大預防性嚇阻。目前這個基礎建立在北約與美國的核嚇阻之上，法國現在希望推出法式核嚇阻倡議，提供附加價值。」

據芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，前國防部長、國會議員凱科寧（Antti Kaikkonen）指出，法國是全球少數擁核國之一，向來對核武控制極為謹慎。他研判，若芬蘭加入，合作形式恐以聯合演習為主，「我不認為法國會在芬蘭部署核武，而芬蘭也已明確表示，和平時期不希望境內有核武，這個可能性應已排除」。

馬克宏今年3月初宣布，法國將逐步推出「歐洲核嚇阻倡議」（advanced deterrence，或稱先進嚇阻），邀請比利時、英國、荷蘭、希臘、波蘭、瑞典、德國、丹麥8國參與，允許盟邦參加聯合核嚇阻演習，並可能在盟邦領土部署攜核戰機。

法國目前擁有約290枚核彈頭，是歐盟唯一核武國，也是全球繼俄羅斯、美國、中國之後的第4大核武國。據多位專家評估，馬克宏此番調整是法國數十年來最大幅度的核武政策轉向。

芬蘭國防部長哈卡寧今年3月已宣布，芬蘭解除全面禁止核武入境的政策，此後參與國際核嚇阻合作的法律門檻隨之消除。凱科寧說：「法國在歐盟地位是獨一無二的，歷來將核武決策權牢牢握在自己手裡。」