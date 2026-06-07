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立陶宛社民黨擬重組執政聯盟 內閣可能連動改組

中央社／ 維爾紐斯6日專電

立陶宛政壇出現變動，執政黨「社會民主黨」6日決定推動重組執政聯盟，擬將具爭議的民粹政黨「尼穆納斯的黎明」排除在外，相關調整可能進一步牽動內閣改組，甚至不排除更換總理的可能性。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，「社會民主黨」（Social Democrats，簡稱社民黨）主席辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）表示，當前聯盟未能帶來國家穩定，並批評部分合作夥伴立場趨於激進。他強調，社會需要的是穩定、清晰方向與有效決策，而非政治紛擾。

立陶宛目前執政聯盟由「社會民主黨」、「尼穆納斯的黎明」（Nemunas Dawn）以及「立陶宛農民與綠黨聯盟」（Lithuanian Farmers and Greens Union）3黨組成。

辛克維丘斯指出，「尼穆納斯的黎明」在部分戰略議題上立場具爭議，包括在國會表決反對新軍事訓練場的設立，以及政黨相關爭議對立陶宛國際形象造成影響。「尼穆納斯的黎明」的領袖澤馬塔帝斯（Remigijus Žemaitaitis）曾因反猶太言論遭法院判決有罪。

報導指出，此次聯盟重組，也與社民黨意圖在明年地方選舉前改善形象、提升支持度有關。

據報導，社民黨正與民主聯盟「為了立陶宛」（Democrats “For Lithuania”）接觸，若其取代「尼穆納斯的黎明」加入執政聯盟，國會多數席次將由目前的80席降至75席，未來在國會推動法案的難度可能上升。「立陶宛農民與綠黨聯盟」將繼續留在聯盟當中。

此外，LRT指出，根據非官方消息，這次重組可能不僅涉及部會人事調整，甚至包括更換總理。辛克維丘斯在被問到是否會接任總理時，他沒有直接回答，但表示「不會逃避責任」。

LRT報導，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）對社民黨決定表示歡迎，並指出促成變局的因素包括「尼穆納斯的黎明」領導層言論、資金來源疑慮，以及在關鍵國安法案上的不合作態度。

瑙塞達表示，執政聯盟若在內外政策基本立場上缺乏共識，將構成治理問題，並呼籲政府重組應儘速完成，以聚焦當前急需處理的議題。

社民黨 猶太 立陶宛

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