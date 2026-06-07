俄烏協議未談妥 普亭：見澤倫斯基沒意義

對烏克蘭總統澤倫斯基四日公布致俄羅斯總統普亭的公開信內容，普亭五日在聖彼得堡國際經濟論壇（ＳＰＩＥＦ）說，在俄烏和平協議的條件尚未談妥之前，他看不出與澤倫斯基會面有何意義。

普亭五日表明，「自己從未拒絕和澤倫斯基會面，但我看不出（現階段）會面的意義。對烏克蘭來說，唯一有意義的就是藉此阻止我軍推進，僅此而已。我們需要的是（達成和平）協議；讓專家先工作，擬定一些解決方案後，（俄烏領袖）雙方再會面，出席簽署相關文件的儀式，甚至（由俄烏領袖）親自來簽」。

普亭指出，俄軍會持續推進對烏克蘭的軍事行動，直到為這場戰爭設定的目標全部達成。他並批評澤倫斯基的公開信內容「粗魯且無禮」。

俄國總統外交政策顧問鄂夏柯夫五日也在該論壇表示，美國現在優先處理伊朗問題，烏克蘭問題則被放到「次要位置」；川普政府在某種程度上從烏克蘭問題脫身離去，而此一問題對俄國很重要、對美國則不重要；美國中東特使威科夫及總統川普的女婿庫許納正計畫訪俄。

澤倫斯基五日回應道，「不幸的是俄方又選擇了戰爭，所有人都聽到（普亭）今天的回應。這是個軟弱的回應，他根本不想結束這場戰爭」。