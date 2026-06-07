吉爾吉斯擠下菲律賓 首度入選安理會非常任理事國

共一九三國組成的聯合國大會三日選舉安理會非常任理事國，任期自明年元旦至後年十二月底。中亞國家吉爾吉斯經四輪投票，最終擊敗菲律賓，搶下亞太區的一席。新加坡亞洲新聞台（ＣＮＡ）及多家日媒日前報導，在這場激烈選戰背後，其實是中俄與美日間的角力。

這是一九九二年三月入聯的吉爾吉斯首度當選非常任理事國。在三日舉行的首輪投票，吉爾吉斯、菲律賓分別拿到一○五票、八十五票，但吉爾吉斯尚未達到出席國三分之二支持的門檻。不過，在接下來三輪由這兩國一對一ＰＫ的投票，支持吉爾吉斯的國家愈來愈多，最終以一四二票比四十九票當選。

非常任理事國選舉雖採取祕密投票方式，但菲律賓總統馬可仕五月國是訪日期間，日本首相高市早苗就在「高馬會」中表明挺菲；外界咸認為，和菲律賓有同盟關係的美國同樣也支持菲律賓。

上述外媒報導則指稱，吉爾吉斯參與中國大陸「一帶一路」倡議，中國和俄羅斯均挺吉；因南海主權爭端而與菲律賓對立的中國，可能在投票前就已私下和吉爾吉斯「喬好」。總部在比利時布魯塞爾的智庫國際危機組織（ＩＣＧ）駐聯合國主任高恩指稱，北京「為了勸說各國別投給菲律賓而到處奔走」。

有觀察家指出，吉爾吉斯當選可能強化中俄在安理會的影響力。

安理會由聯合國十五個會員國組成，除了美中等「唯五」席擁有否決權的常任理事國，還有十席非常任理事國，這十國由聯大選出，一任兩年且不能連任、每年改選其中五席，席次則按全球不同區域分配。三日由奧地利、葡萄牙、吉爾吉斯、辛巴威與「千里達及托巴哥共和國」當選。