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負面消息纏身 挪威王儲妃肺纖維化惡化列等待移植名單

中央社／ 奧斯陸5日綜合外電報導

挪威王室今天發布聲明表示，罹患肺纖維化的王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）已被列入肺臟移植等候名單，她將暫停所有公務。

美聯社報導，現年52歲的梅特瑪莉在2018年被診斷出罹患這種會逐漸惡化的疾病，可導致嚴重的呼吸問題，且目前無已知的治癒方法。

根據挪威王室聲明，唯有等到梅特瑪莉接受完肺臟移植手術，才會發布有關她的最新醫療消息，且她出院後「將有一段較長的復健和訓練期」，這段時期「初期將不會有消息更新」。

挪威廣播公司（NRK）引述奧斯陸大學醫院（OsloUniversity Hospital）肺臟科醫師霍姆（Are Holm）報導，過去6個月梅特瑪莉的肺纖維化明顯惡化，從檢驗影像可見過去1年有更多疤痕組織出現。

霍姆還說，會被列入肺臟移植名單的患者，是醫師有理由認為其壽命僅剩1年。

梅特瑪莉因遭披露與已故美國性犯罪金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）曾有密切往來，以及她的兒子荷伊比（Marius Borg Høiby）被控性侵等數項罪名，今年2月為了自己造成王室窘境而公開道歉。同月荷伊比在挪威首都奧斯陸出庭受審。

挪威

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