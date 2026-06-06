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烏克蘭國防AI負責人：5年內實現大量任務無人化

中央社／ 基輔6日綜合外電報導

烏克蘭國防部人工智慧（AI）中心負責人茨沃克（Danylo Tsvok）接受日本共同社專訪時說，烏克蘭在對俄羅斯的戰爭中運用AI，許多任務將在3至5年內實現無人化、自主化的目標。

他認為，打開兵力不足的窘境，「非對稱性措施十分重要，而AI是最佳選擇」。

共同社今天刊登3日在烏克蘭首都基輔獨家採訪現年35歲，負責國防領域AI開發工作的茨沃克。這是他3月出任烏克蘭新設的國防AI中心「A1」負責人以來，首次接受日媒採訪。

他說，擁有豐富實戰數據的烏克蘭正與美國高科技企業合作加速導入人工智慧，力爭打破俄羅斯的兵力優勢。

茨沃克預測，在未來戰爭中，搭載AI的無人機將自動識別並打擊目標，並透露其中一部分已運用在烏克蘭對俄羅斯戰爭中。

關於烏克蘭對俄國石油相關設施進行的遠端打擊，他指出，已向部隊提供「從計畫到鎖定目標，以及實施打擊方法的自主機制」。

俄烏戰爭已逾4年，茨沃克認為烏克蘭「彙集了記錄戰爭的世界上最大規模數據，成為孕育下一代解決方案的據點」。他認為烏克蘭「能夠構建保衛本國、乃至整個民主世界的解決方案」。

他表示，烏克蘭對於與各國合作「持開放態度」，包括與在機器人領域等方面經驗豐富的日本合作。

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