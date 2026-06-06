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英國：俄今年前5月侵犯北約空域次數已達去年總和

中央社／ 倫敦6日專電

英國國防參謀長（相當於參謀總長）奈頓上將示警，俄羅斯以戰略用途軍機執行長程任務的頻率上升；今年以來，這類軍機侵犯北大西洋公約組織（NATO）空域的次數，已與去年一整年相當。

奈頓（Richard Knighton）說，這類軍機有深入北約空域的能力。如今是他從軍35年以來所見過「最危險時期」。

俄羅斯持續測試並挑戰北約國家的防衛能力，範圍涵蓋傳統軍事防禦、網路攻擊、科技竊取，以及顛覆破壞和暗殺活動。

奈頓強調，俄羅斯正在加大施壓力道、升高風險，且「有可能跨越紅線」。

奈頓5日接受英國廣播公司第4電台（BBC Radio 4）專訪時作以上表示。他去年12月曾在英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）發表年度演說提到，就算俄羅斯對北約國家動武的機率只有5%，「也不等於完全不會發生」。在實際上沒有人能確定機率多大的情況下，只討論「會」或「不會」發生，如此極端的問題設定容易讓人過度驚慌、或者過於自滿。

奈頓當時強調，真正重要的是「趨勢」，也就是發生衝突的機率是否升高，而針對這個問題，各項跡證十分明確，答案是肯定的。

另一方面，奈頓5日重申近期不少軍事將領的警告，即英國和北約盟友有必要為規模更龐大、時間更長，且複雜度更高的戰事作準備。

他提到，過去20年，英國的作戰準備往往預設戰事可在相對短的時間內結束、不會進入消耗戰，且衝突範圍將可限制在特定區域、規模可控。然而，烏克蘭戰爭提醒各界，有必要調整軍事準備想定。

奈頓另指出，威脅樣態持續演變，武裝部隊的責任就是準備好應對持續演變的威脅，而自主和無人系統毫無疑問將扮演越來越重要的角色。

不過，他也提到，除了職業軍人，社會同樣有必要認知到，世界已進入近30多年來最危險時期，因此必須調整事務優先次序，並作出符合局勢變化趨勢的選擇。

英國政府預計近日將發布為期10年的國防投資計畫（DIP）。這項計畫原訂去年下半年發布，但政府各部會遲未能就財政資源配置等問題達成共識。隨著新一屆北約峰會訂7月7日至8日在土耳其舉行，英國政府面臨壓力，必須在峰會之前發布DIP。

英國政府去年6月發布「戰略防衛檢討」（SDR）；已延遲近一年的DIP則是就SDR提出的改革和建軍方向，規劃投資和支出。

儘管被批評，DIP遲未發布的主要原因之一是他缺乏決斷能力，首相施凱爾（Keir Starmer）持續強調，國防支出是政府的首要優先事項。

他另提到，英國及其他國家的情資顯示，俄羅斯「最早可能在2030年對北約發動（軍事）攻擊」。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後，至少從2023年以來，不同北約國家的軍事和情報單位高階代表即曾陸續示警，俄羅斯可能在未來5至10年進犯北約、俄羅斯不會止步於烏克蘭。然而，過去1年，北約內部浮現另一層擔憂，即俄羅斯可能會更早採取行動。

莫斯科當局的對內宣傳則長期主張俄羅斯是與惡意的北約和「西方集體」戰鬥。俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）2024年底曾稱，俄羅斯國防部應為「近10年可能會與北約在歐洲發生軍事衝突作準備」。

關於歐洲的強化防衛作為，北約軍事委員會主席、義大利海軍上將德拉貢（Giuseppe Cavo Dragone）近日在新加坡「香格里拉對話」場邊接受英國媒體採訪表示，僅是提出國防投資計畫，仍不足以嚇阻潛在敵手。

德拉貢說，「僅憑百分率、數字、金錢，無論是美元或歐元，是嚇阻不了任何人的」。嚇阻來自實際的「能力」，而這脫離不了軍事硬體的實際交付到位。

德拉貢指出，北約需要持續加快取得實際能力，因為「時間不站在我們這一邊」。

北約 俄羅斯 英國

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