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遭美國起訴後首露面！古巴前領袖卡斯楚現身首都 參加內政部慶祝活動

中央社／ 哈瓦那5日綜合外電報導
古巴前總統卡斯楚。（路透）
古巴前總統卡斯楚。（路透）

古巴國營電視台今天播出的畫面顯示，前領導人勞爾．卡斯楚（Raul Castro）現身哈瓦那（Havana）的內政部慶祝活動。這是他上月遭美國以謀殺罪起訴後，首度公開露面。

路透報導，美國川普政府指控，1996年時任國防部長的勞爾．卡斯楚下令在古巴外海擊落2架由邁阿密流亡人士駕駛的民用飛機。此舉被視為華府加大施壓古巴共產政權的重要升級。

本月3日剛滿95歲的勞爾．卡斯楚上次公開露面是1個月前哈瓦那的五一勞動節活動，他隨後遭到美國起訴。

在此之前，勞爾．卡斯楚自1月15日以來就未曾公開露面，他當時出席首都的一場公開儀式，悼念32名在「逮捕委內瑞拉總統馬杜洛」（Nicolas Maduro）行動中喪生的古巴士兵。

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