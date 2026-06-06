快訊

MLB／佐佐木朗希絕好調！飆旅美最快161.9公里 繳7局10K無失分

疑不堪校事會議壓力！高雄某國小女老師發文問「這件事」送醫治療

日本吃不到印度咖哩了？異國餐廳因新簽證規定被迫停業

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平到訪前夕 金正恩帶女兒視察驅逐艦

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
北韓領導人金正恩（中右）與女兒金珠愛在「姜健號」驅逐艦艦橋內察看控制台，金正恩似乎正向女兒說明艦上設備。朝中社／美聯社
北韓領導人金正恩（中右）與女兒金珠愛在「姜健號」驅逐艦艦橋內察看控制台，金正恩似乎正向女兒說明艦上設備。朝中社／美聯社

北韓最高領導人金正恩攜女兒金珠愛視察新型5000噸級驅逐艦「姜健號」的試航。 「姜健號」正是去年在金正恩主席注視下水儀式時擱淺的那艘軍艦。

北韓勞動新聞6日報導：「金正恩同志視察6月4日開始進行作戰能力評估測試的朝鮮人民軍海軍驅逐艦『姜健』號，並觀摩該艦的試航。」金正恩女兒金珠愛當天也登艦觀摩試航。

金正恩登艦是為了評估艦上綜合指揮中心、各作戰工作區及設施的狀況、試航計畫以及各階段武器系統測試的進度安排。金正恩指出：「只有擁有強大的軍事實力，能夠在陸地、海洋和空中負責任地行使軍事主權，才能遏制戰爭，維護和平。」

金正恩指的是勞動黨第九次代表大會上通過的「海軍現代化」計畫。尤其是在研發和生產「秘密水下武器」，例如建造1萬噸級驅逐艦，以及「加強海軍力量的計畫」方面，他表達高度期望，並表示這些舉措「必將由可靠而強大的國防科研機構、獨立的造船業以及強大而睿智的軍工勞動階級來實現」。

他也敦促盡快將「崔賢號」和「姜健號」驅逐艦交付海軍服役。

去年4月26日，北韓在西海南浦造船廠舉行首艘5000噸級驅逐艦「崔賢號」的下水儀式。不到一個月後，5月21日，北韓在東海清津造船廠舉行同級第二艘驅逐艦「姜健號」的下水儀式。然而，「姜健號」在下水儀式上發生側傾後擱淺，經過三周維修，同年6月重新下水。

北韓政府提供的照片顯示，北韓領導人金正恩（左）與女兒金珠愛觀看驅逐艦「姜健號」6月4日進行海試。朝中社／美聯社
北韓政府提供的照片顯示，北韓領導人金正恩（左）與女兒金珠愛觀看驅逐艦「姜健號」6月4日進行海試。朝中社／美聯社

金正恩 習近平 北韓

延伸閱讀

睽違7年習近平將再度到訪北韓 上月底金正恩才發慰問電給習

習近平將訪北韓 七年首見

鞏固盟邦…暌違7年 習近平下周赴北韓

央視快訊：應金正恩邀請 習近平6月8日訪問北韓

相關新聞

習近平到訪前夕 金正恩帶女兒視察驅逐艦

北韓最高領導人金正恩攜女兒金珠愛視察新型5000噸級驅逐艦「姜健號」的試航。 「姜健號」正是去年在金正恩主席注視下水儀式時擱淺的那艘軍艦。

習近平明訪北韓 韓媒分析北京「一石多鳥」策略

中國國家主席習近平將於8日起訪問北韓兩天，這是他自2019年6月以來，時隔近7年再度踏上平壤。表面上，這是中朝傳統友誼的高層互動；但放在川普日前與習近平會談、北韓加深與俄羅斯軍事合作、日本推動再武裝的背景下，這趟訪問更像北京重新校準朝鮮半島槓桿的一步。

日本吃不到印度咖哩了？異國餐廳因新簽證規定被迫停業

受到反移民浪潮影響，日本政府將「經營管理簽證」的門檻提高，意外衝擊到在日本營業幾十年的印度咖哩店和其他異國料理餐廳。日本有4、5千家印度餐廳，比麥當勞還多，受政府政策影響，業者被趕回老家，日本消費者以後恐怕吃不到價廉物美的印度、中國、越南和泰國等異國料理，東京等大都會的豐富多元飲食文化也因此失色不少。

不顧中國反對？川普再拋「川賴通話」可能性 專家點出意圖

美國總統川普5日在空軍一號上受訪，被問到140億美元對台軍售時表示「正在考慮」；至於是否仍計畫就此事與賴清德總統通話，川普表示：「我會一直跟他談（I'll always talk to him）。美聯社報導，在中國表示反對後，川普再度暗示與賴總統通話的可能性，專家點出他背後可能的意圖。

美中台博弈／北京為面子拒買輝達晶片 拚研發能贏美AI？

本周台北國際電腦展（COMPUTEX），全世界電子業製造商雲集，但是內政部移民署透過無限期擱置入境許可申請，實質阻止了超過200家中國大陸參展商及相關人員來台參展，這是國家安全與全球AI供應鏈的結合，也是中美AI爭霸中的一環。 中國現正集中全國之力，投入巨額資源企圖彎道超車，可晶片仍是中國AI發展的最大罩門，川普政府目前允許輝達生產的較低階H200晶片出口至中國，中方不願意買，問題卡在面子與國家尊嚴的問題，這是北京的兩難。 如果北京和華盛頓都預見科技戰會持續下去，未來誰會贏？

【專家之眼】從柏林外交挫敗看西方道德話語權的流失

全球第三大經濟體、聯合國主要出資國的德國，最近在爭取安理會非常任理事國席位的首輪投票中遭遇滑鐵盧，僅獲得104票，遠低於當選門檻的127票，慘遭出局。最終，該小組席位由奧地利與葡萄牙聯袂奪得，這個結果不僅爆出冷門，也被德國媒體形容為德國數十年未遇的「外交恥辱」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。