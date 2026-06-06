習近平到訪前夕 金正恩帶女兒視察驅逐艦

北韓最高領導人金正恩攜女兒金珠愛視察新型5000噸級驅逐艦「姜健號」的試航。 「姜健號」正是去年在金正恩主席注視下水儀式時擱淺的那艘軍艦。

北韓勞動新聞6日報導：「金正恩同志視察6月4日開始進行作戰能力評估測試的朝鮮人民軍海軍驅逐艦『姜健』號，並觀摩該艦的試航。」金正恩女兒金珠愛當天也登艦觀摩試航。

金正恩登艦是為了評估艦上綜合指揮中心、各作戰工作區及設施的狀況、試航計畫以及各階段武器系統測試的進度安排。金正恩指出：「只有擁有強大的軍事實力，能夠在陸地、海洋和空中負責任地行使軍事主權，才能遏制戰爭，維護和平。」

金正恩指的是勞動黨第九次代表大會上通過的「海軍現代化」計畫。尤其是在研發和生產「秘密水下武器」，例如建造1萬噸級驅逐艦，以及「加強海軍力量的計畫」方面，他表達高度期望，並表示這些舉措「必將由可靠而強大的國防科研機構、獨立的造船業以及強大而睿智的軍工勞動階級來實現」。

他也敦促盡快將「崔賢號」和「姜健號」驅逐艦交付海軍服役。

去年4月26日，北韓在西海南浦造船廠舉行首艘5000噸級驅逐艦「崔賢號」的下水儀式。不到一個月後，5月21日，北韓在東海清津造船廠舉行同級第二艘驅逐艦「姜健號」的下水儀式。然而，「姜健號」在下水儀式上發生側傾後擱淺，經過三周維修，同年6月重新下水。