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1原因排除近期見澤倫斯基 普亭：戰到達成目標為止

世界日報／ 編譯中心／綜合5日電
俄羅斯總統普亭5日強調，在和平協議條件尚未談妥前，近期內不會與烏克蘭總統澤倫斯基會面；圖為普亭在聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）會議上發表講話。路透
俄羅斯總統普亭5日強調，在和平協議條件尚未談妥前，近期內不會與烏克蘭總統澤倫斯基會面；圖為普亭在聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）會議上發表講話。路透

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）5日指出，近期內不會與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，並直接表態，指在和平協議條件尚未談妥前，他認為與澤倫斯基會面「毫無意義」。就在前一天，澤倫斯基發公開信呼籲兩國領導人直接會談，結束這場持續四年多的戰爭，但此舉也遭到俄民族主義者批作秀、虛張聲勢。

中央社引述法新社報導，普亭在家鄉聖彼得堡（Saint Petersburg）舉行的經濟論壇上表示，在和平協議條件尚未談妥前，他認為與澤倫斯基會面「毫無意義」。這番言論引發烏克蘭批評，稱這位俄羅斯領導人「軟弱」且「再次選擇戰爭」。

普亭強調，俄軍將持續推進軍事行動，直到所有戰爭目標完全達成為止。

俄羅斯要求掌控烏東的頓巴斯（Donbas）地區，並對烏克蘭施加廣泛的政治與軍事限制，然而烏克蘭及盟友認為這些條件形同投降，因此拒絕。

儘管烏俄在美國斡旋下進行和平談判，雙方至今仍未能拉近立場。

澤倫斯基4日罕見直接向普亭喊話：「烏克蘭提議，透過你我之間的直接接觸來結束這場戰爭，我提議舉行會談。我建議為這場會面訂定明確日期。」

然而，普亭5日明確拒絕。他表示：「我看不出會面的意義。對烏克蘭而言，唯一有意義的就是阻止我軍推進，僅此而已。而我們需要的是協議…讓專家們先工作，擬定一些方案之後，我們再見面。」

在普亭拒絕後，澤倫斯基說：「不幸的是，俄方再次選擇了戰爭，所有人都聽到5日的回應。這是一個軟弱的回應。他根本不想結束戰爭。」

澤倫斯基的提議獲得多位盟友支持，包括美國總統川普與法國總統馬克宏。

澤倫斯基預計7日在倫敦與馬克宏、英國首相施凱爾以及德國總理梅爾茨會面，希望為終結戰爭的努力注入新動能。

另據路透報導，俄羅斯民族主義者5日斥澤倫斯基致普亭的公開信，建議兩國領導人會面以協議終結逾四年戰鬥，為惡意作秀，目的在煽動俄國內部不滿，而非結束戰爭。

擁有超過150萬粉絲的戰爭部落客網紅賴巴（Rybar）表示：「這份聲明的文本根本看不出任何真誠的外交作為。」他直言這是在虛張聲勢。

歐洲聯盟5日則支持澤倫斯基在致普亭公開信中提出直接會談的呼籲。

歐盟發言人希普（Anitta Hipper）說：「我們歡迎澤倫斯基總統提出直接協商和停火的呼籲。就我們而言，我們再次重申基本事實，那就是烏克蘭希望和平，歐洲也希望和平。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）5日也對澤倫斯基呼籲與普亭直接對話表示歡迎，稱現在該是「恢復與莫斯科對話的時候了」。

馬克宏在蒙特內哥羅舉行的歐盟與巴爾幹高峰會中表示：「我認為現在取決於烏克蘭與俄羅斯達成停火與和平方案。歐洲各國可以協助推動。」

普亭 澤倫斯基 俄羅斯 烏克蘭

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