習近平明訪北韓 韓媒分析北京「一石多鳥」策略

中國國家主席習近平將於8日起訪問北韓兩天，這是他自2019年6月以來，時隔近7年再度踏上平壤。表面上，這是中朝傳統友誼的高層互動；但放在川普日前與習近平會談、北韓加深與俄羅斯軍事合作、日本推動再武裝的背景下，這趟訪問更像北京重新校準朝鮮半島槓桿的一步。

南韓中央日報分析，習近平此行可能成為中國具體化「反美三角」的契機。自川習會後，北京開始接連拉近與俄羅斯、北韓的互動，試圖在美中戰略競爭中凸顯中國作為朝中俄陣營核心的角色。南韓政府則公開表示，希望中朝交流有助於朝鮮半島和平穩定，並期待中國在半島問題上發揮建設性作用；但首爾真正擔心的是，韓美日對上朝中俄的新冷戰格局進一步固定。

這趟訪問的意義，不只是對美國示威。近年北韓因俄烏戰爭與俄羅斯急速靠近，金正恩對莫斯科的軍事與經濟依賴上升，也讓北京在半島的傳統影響力面臨稀釋風險。慶南大學極東問題研究所教授李秉哲指出，中國可能藉此向美國釋放訊息，凸顯北京是朝中俄陣營的盟主；同時也有牽制「急速貼近北韓的俄羅斯」以及推動再武裝的日本之意。

北韓核問題則未必會是這場會談的明面主軸。專家認為，北韓希望國際社會承認其「事實核武國」地位，但中國仍追求「負責任大國」形象，難以公開接受這一點。統一研究院主任研究委員呉庚燮分析，這次中朝會談即使不到中國容忍北韓核武的程度，北京也可能不再明確重申過去儀式性強調的「非核化」立場。換言之，中國可能採取不說破的灰色策略，既不公開背書北韓核武，也不急著替美國壓迫平壤。

相較之下，經濟合作可能更容易成為中朝各取所需的議題。北韓需要中國協助支撐金正恩提出的國家發展與地方建設計畫；中國則長期希望透過圖們江取得通往東海的出海權，擴大東北開發與海上物流空間。慶南大學遠東問題研究所教授林乙出指出，東海出海權對中國而言，不只牽涉經濟與貿易，也具軍事與外交意義，是北京長期推動的宿願。如今朝中俄合作條件成形，習近平可能會更積極利用這一時機。

因此，習近平這趟平壤行不能只看成「中朝友好」或「朝中俄抗美」。北京真正要做的，是在美國、俄羅斯、日本與北韓之間重新排序權力關係：對華府證明中國仍是半島問題不可繞過的玩家，對莫斯科提醒北韓不能被俄羅斯獨占，也對東京釋放中國不會坐視韓美日安全合作擴張的訊號。