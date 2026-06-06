快訊

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手！尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

陳零九傳身價破億新北買房？經紀人揭房產真相

美伊再度交火！美擊落無人機後轟雷達站 伊朗射7枚飛彈襲「敵方基地」

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平明訪北韓 韓媒分析北京「一石多鳥」策略

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓首爾車站的巨型電視螢幕5日播出中國國家主席習近平（左）與北韓國務委員長金正恩（右）會談的新聞檔案影片。習近平訂於8日訪問北韓。美聯社
南韓首爾車站的巨型電視螢幕5日播出中國國家主席習近平（左）與北韓國務委員長金正恩（右）會談的新聞檔案影片。習近平訂於8日訪問北韓。美聯社

中國國家主席習近平將於8日起訪問北韓兩天，這是他自2019年6月以來，時隔近7年再度踏上平壤。表面上，這是中朝傳統友誼的高層互動；但放在川普日前與習近平會談、北韓加深與俄羅斯軍事合作、日本推動再武裝的背景下，這趟訪問更像北京重新校準朝鮮半島槓桿的一步。

南韓中央日報分析，習近平此行可能成為中國具體化「反美三角」的契機。自川習會後，北京開始接連拉近與俄羅斯、北韓的互動，試圖在美中戰略競爭中凸顯中國作為朝中俄陣營核心的角色。南韓政府則公開表示，希望中朝交流有助於朝鮮半島和平穩定，並期待中國在半島問題上發揮建設性作用；但首爾真正擔心的是，韓美日對上朝中俄的新冷戰格局進一步固定。

這趟訪問的意義，不只是對美國示威。近年北韓因俄烏戰爭與俄羅斯急速靠近，金正恩對莫斯科的軍事與經濟依賴上升，也讓北京在半島的傳統影響力面臨稀釋風險。慶南大學極東問題研究所教授李秉哲指出，中國可能藉此向美國釋放訊息，凸顯北京是朝中俄陣營的盟主；同時也有牽制「急速貼近北韓的俄羅斯」以及推動再武裝的日本之意。

北韓核問題則未必會是這場會談的明面主軸。專家認為，北韓希望國際社會承認其「事實核武國」地位，但中國仍追求「負責任大國」形象，難以公開接受這一點。統一研究院主任研究委員呉庚燮分析，這次中朝會談即使不到中國容忍北韓核武的程度，北京也可能不再明確重申過去儀式性強調的「非核化」立場。換言之，中國可能採取不說破的灰色策略，既不公開背書北韓核武，也不急著替美國壓迫平壤。

相較之下，經濟合作可能更容易成為中朝各取所需的議題。北韓需要中國協助支撐金正恩提出的國家發展與地方建設計畫；中國則長期希望透過圖們江取得通往東海的出海權，擴大東北開發與海上物流空間。慶南大學遠東問題研究所教授林乙出指出，東海出海權對中國而言，不只牽涉經濟與貿易，也具軍事與外交意義，是北京長期推動的宿願。如今朝中俄合作條件成形，習近平可能會更積極利用這一時機。

因此，習近平這趟平壤行不能只看成「中朝友好」或「朝中俄抗美」。北京真正要做的，是在美國、俄羅斯、日本與北韓之間重新排序權力關係：對華府證明中國仍是半島問題不可繞過的玩家，對莫斯科提醒北韓不能被俄羅斯獨占，也對東京釋放中國不會坐視韓美日安全合作擴張的訊號。

北韓 習近平 北京

延伸閱讀

鞏固盟邦…暌違7年 習近平下周赴北韓

習近平將訪北韓 七年首見

習近平將訪北韓 分析：重申對朝鮮半島影響力

睽違7年習近平將再度到訪北韓 上月底金正恩才發慰問電給習

相關新聞

習近平明訪北韓 韓媒分析北京「一石多鳥」策略

中國國家主席習近平將於8日起訪問北韓兩天，這是他自2019年6月以來，時隔近7年再度踏上平壤。表面上，這是中朝傳統友誼的高層互動；但放在川普日前與習近平會談、北韓加深與俄羅斯軍事合作、日本推動再武裝的背景下，這趟訪問更像北京重新校準朝鮮半島槓桿的一步。

日本吃不到印度咖哩了？異國餐廳因新簽證規定被迫停業

受到反移民浪潮影響，日本政府將「經營管理簽證」的門檻提高，意外衝擊到在日本營業幾十年的印度咖哩店和其他異國料理餐廳。日本有4、5千家印度餐廳，比麥當勞還多，受政府政策影響，業者被趕回老家，日本消費者以後恐怕吃不到價廉物美的印度、中國、越南和泰國等異國料理，東京等大都會的豐富多元飲食文化也因此失色不少。

不顧中國反對？川普再拋「川賴通話」可能性 專家點出意圖

美國總統川普5日在空軍一號上受訪，被問到140億美元對台軍售時表示「正在考慮」；至於是否仍計畫就此事與賴清德總統通話，川普表示：「我會一直跟他談（I'll always talk to him）。美聯社報導，在中國表示反對後，川普再度暗示與賴總統通話的可能性，專家點出他背後可能的意圖。

美中台博弈／北京為面子拒買輝達晶片 拚研發能贏美AI？

本周台北國際電腦展（COMPUTEX），全世界電子業製造商雲集，但是內政部移民署透過無限期擱置入境許可申請，實質阻止了超過200家中國大陸參展商及相關人員來台參展，這是國家安全與全球AI供應鏈的結合，也是中美AI爭霸中的一環。 中國現正集中全國之力，投入巨額資源企圖彎道超車，可晶片仍是中國AI發展的最大罩門，川普政府目前允許輝達生產的較低階H200晶片出口至中國，中方不願意買，問題卡在面子與國家尊嚴的問題，這是北京的兩難。 如果北京和華盛頓都預見科技戰會持續下去，未來誰會贏？

【專家之眼】從柏林外交挫敗看西方道德話語權的流失

全球第三大經濟體、聯合國主要出資國的德國，最近在爭取安理會非常任理事國席位的首輪投票中遭遇滑鐵盧，僅獲得104票，遠低於當選門檻的127票，慘遭出局。最終，該小組席位由奧地利與葡萄牙聯袂奪得，這個結果不僅爆出冷門，也被德國媒體形容為德國數十年未遇的「外交恥辱」。

普亭排除近期會晤澤倫斯基 強調俄軍持續推進戰事

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天指出，近期內不會與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelens...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。