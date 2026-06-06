快訊

龍鳳胎滿百日…42歲網紅牙醫張元瀚猝逝！妻淚崩：下輩子再當夫妻

老得快不是沒原因！網點名六大「加速老化行為」你中了幾項？

美伊談判進度太慢？川普：越戰打19年 我才第3個月

聽新聞
0:00 / 0:00

帶六名子女出差法國 美防長赫塞斯挨批像家庭旅行

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國國防部長赫塞斯（前）搭機到法國出席弔祭諾曼地登陸活動，弄成全家出遊，引起非議。美聯社
美國國防部長赫塞斯（前）搭機到法國出席弔祭諾曼地登陸活動，弄成全家出遊，引起非議。美聯社

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）周末赴法國參加諾曼第登陸82周年紀念活動，卻因帶著六名子女同行，引發外界對安保資源與公器私用的質疑。 五角大廈表示，他會自行負擔家人旅行費用，但未說明額外維安成本是否由公帑支應。

赫塞斯這趟法國行從周五開始，名義上是出席6月6日的紀念活動，並會晤法國總理與國防部長。 依美方說法，此行是為悼念1944年在諾曼第海灘登陸的美軍官兵，屬於正式外交與軍事行程。

不過，相關畫面顯示，赫塞斯與妻子珍妮佛（Jennifer Hegseth）及孩子們一同抵達巴黎，從美軍專機下機後，沿著紅毯進入接待區，場面與一般防長出訪明顯不同。 一名前任官員說，他「從沒見過整個家庭一起去」，也直言這會讓負責保護防長的團隊承受額外壓力。

消息人士指出，軍方刑事調查局（CID）原本就負責赫塞斯的海外與國內維安，如今又要處理他前段婚姻與現任家庭相關的安全需求，任務量已明顯膨脹。 一名現職陸軍官員更說，額外成本已讓機關承受負擔，甚至影響訓練與部分刑案調查。

五角大廈發言人則替赫塞斯辯護，稱他「遵守所有倫理規範、法規與指引」，並強調部門旅行規定一體適用、會保護納稅人資源。 外界質疑，在伊朗戰事帶來更高威脅的情況下，防長帶著大批家屬出訪，是否會排擠本應優先投入的安全與執法資源。

赫格塞斯過去也曾帶孩子出訪，包括去年10月一趟含夏威夷的行程，當時五角大廈同樣未說清楚是否由他自費負擔家屬隨行成本。 這次爭議之所以延燒，不只是因為「像不像家庭旅遊」，而是因為防長行程本身就牽涉國安、預算與行政倫理，任何模糊地帶都容易被放大檢視。

赫塞斯 法國 五角大廈

延伸閱讀

美國傳擬取消向德國部署戰斧飛彈 擔憂自身庫存及俄羅斯報復

代父訪台 捷克前議長女兒：父親當時堅持是對的事

美眾議院表決限制川普對伊朗開戰！美監察長：徹查國防部、國務院

稱流亡美遭監控 劉美賢父：中國民主化前 美不可能安全

相關新聞

帶六名子女出差法國 美防長赫塞斯挨批像家庭旅行

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）周末赴法國參加諾曼第登陸82周年紀念活動，卻因帶著六名子女同行，引發外界對安保資源與公器私用的質疑。 五角大廈表示，他會自行負擔家人旅行費用，但未說明額外維安成本是否由公帑支應。

美中台博弈／北京為面子拒買輝達晶片 拚研發能贏美AI？

本周台北國際電腦展（COMPUTEX），全世界電子業製造商雲集，但是內政部移民署透過無限期擱置入境許可申請，實質阻止了超過200家中國大陸參展商及相關人員來台參展，這是國家安全與全球AI供應鏈的結合，也是中美AI爭霸中的一環。 中國現正集中全國之力，投入巨額資源企圖彎道超車，可晶片仍是中國AI發展的最大罩門，川普政府目前允許輝達生產的較低階H200晶片出口至中國，中方不願意買，問題卡在面子與國家尊嚴的問題，這是北京的兩難。 如果北京和華盛頓都預見科技戰會持續下去，未來誰會贏？

【專家之眼】從柏林外交挫敗看西方道德話語權的流失

全球第三大經濟體、聯合國主要出資國的德國，最近在爭取安理會非常任理事國席位的首輪投票中遭遇滑鐵盧，僅獲得104票，遠低於當選門檻的127票，慘遭出局。最終，該小組席位由奧地利與葡萄牙聯袂奪得，這個結果不僅爆出冷門，也被德國媒體形容為德國數十年未遇的「外交恥辱」。

普亭排除近期會晤澤倫斯基 強調俄軍持續推進戰事

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天指出，近期內不會與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelens...

普亭願在阿拉斯加與烏和談 歡迎澤倫斯基到俄國

俄羅斯總統普亭四日在聖彼得堡國際經濟論壇（ＳＰＩＥＦ）說，俄方完全準備好且願在美國阿拉斯加州安克拉治的美軍基地，與烏方進行和談。對烏克蘭總統澤倫斯基致普亭的公開信，克里姆林宮發言人佩斯科夫對俄國「消息報」指稱，已收到該信，並向普亭簡報，隨時歡迎澤倫斯基來莫斯科。

澤倫斯基致普亭公開信 提議會面談終戰

烏克蘭總統澤倫斯基四日發表一封致俄羅斯總統普亭的公開信，提議兩人舉行峰會，以達成終戰協議；澤倫斯基坦言，美國正將注意力集中在二月底爆發的美伊戰爭，若只是靜待「這場在歐洲爆發的戰爭」（俄烏戰爭）重新成為美國的關注焦點，將是錯誤的做法。該信也寄給美國等其他國家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。