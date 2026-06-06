快訊

跨縣市社政通報失靈 警方敏感度不足 5度漏接再傳兒虐悲劇

聽新聞
0:00 / 0:00

【專家之眼】從柏林外交挫敗看西方道德話語權的流失

聯合報／ 衣冠城／大學兼任教師
德國外交部長瓦德福。（路透社）
德國外交部長瓦德福。（路透社）

全球第三大經濟體、聯合國主要出資國的德國，最近在爭取安理會非常任理事國席位的首輪投票中遭遇滑鐵盧，僅獲得104票，遠低於當選門檻的127票，慘遭出局。最終，該小組席位由奧地利與葡萄牙聯袂奪得，這個結果不僅爆出冷門，也被德國媒體形容為德國數十年未遇的「外交恥辱」。

這個結果在柏林政壇引發了強烈地震，外長瓦德福更坦言曾動過辭職念頭。然而，這絕非單純的拉票失誤或國內經濟緊縮所致，其背後的核心敗因，是德國近年在多邊體系中對國際法採取「雙重標準」的戰略傲慢，遭到了「全球南方」國家的集體清算。這場挫敗，實質上宣告了西方世界長期壟斷的國際道德話語權正走向破產。

長期以來，德國與西方陣營將「規則導向的國際秩序」掛在嘴邊，經常以國際法與人權捍衛者自居。然而，近年來的一系列地緣政治事件，徹底撕下了這層道德面紗。

面對美國綁架委內瑞拉前總統馬杜洛等公然踐踏主權、違反國際法的越界行為，德國為了避免得罪難以捉摸的美國總統川普，選擇了保持沉默、拒絕明確批評；在中東衝突中，儘管國際社會與聯合國對以色列在加沙、黎巴嫩及伊朗的軍事行動，以及造成的人道災難批評聲浪日高，德國卻基於歷史包袱，始終堅定拒絕參與任何對以制裁，甚至持續為其外交護航。

這種在國際法適用上的「選擇性」，讓占聯合國多數的非西方國家看清了一個殘酷現實：所謂的「國際法」，在西方大國眼中並非一視同仁的普世準則，而是因人而異的政治工具。當盟友違法時，它是「複雜的歷史與防衛權」；當對手違法時，它才是「不可踐踏的紅線」。

德國的這種「雙標」行徑，在聯合國多數成員國—特別是中東、非洲和拉美等不結盟國家中，積累了極深的信任赤字。在烏克蘭問題上，德國強力要求全球南方國家與其站在一起，援引國際法譴責地緣侵略；但在面對其他區域的國際法違規行為時，德國卻擺出另一副面孔。

聯合國安理會非常任理事國的競選，採取的是「秘密投票」。這給了廣大不滿西方雙標、卻在公開場合迫於壓力不敢發聲的發展中國家一個絕佳的「反擊」機會。正如德國之聲等媒體的深入分析，那些原本在口頭上承諾支持德國的國家，在秘密投票的幕布下，紛紛將選票投給了在國際地緣博弈中包袱較輕、相對中立的奧地利與葡萄牙。

德國安理會競選首輪出局的警鐘表明：在這個多極化世界加速到來、非西方力量主體意識覺醒的新時代，傳統大國僅憑經濟體量、歷史慣性或盟友結盟，已無法自動兌換國際領導力。若無法在國際規則與公平正義上展現知行合一的價值，即便是多邊主義的倡導者，也終將面臨國際社會多數民意的無情拋棄。

對於長期處於國際邊緣、極度依賴西方盟友口中「規則導向國際秩序」來維持安全的台灣而言，德國的挫敗無疑是一面極具警示意義的鏡子。

這提醒我們，當西方國家因自身利益頻頻展現國際法雙標，導致這套「規則秩序」在廣大非西方世界眼中逐漸虛無化、失去道德號召力時，台灣若一味盲從西方的敘事結構，極易陷入西方中心主義的戰略盲區。在思索下一階段涉外戰略時，如何認清國際多邊舞台上「反雙標」的真實想法，並在傳統大國網絡之外，務實回應全球南方對規則公平的訴求，也是台灣維持國際生存空間不可忽視的課題。

柏林 德國 聯合國

延伸閱讀

世足攻略／E組超強德國力爭洗刷前恥 象、厄對決成名次卡位戰

賴總統訪史瓦帝尼遭干預 立院通過決議文：譴責中國打壓 維護外交權利

美國傳擬取消向德國部署戰斧飛彈 擔憂自身庫存及俄羅斯報復

【專家之眼】眾院逼宮 川普戰爭已失民心

相關新聞

【專家之眼】從柏林外交挫敗看西方道德話語權的流失

全球第三大經濟體、聯合國主要出資國的德國，最近在爭取安理會非常任理事國席位的首輪投票中遭遇滑鐵盧，僅獲得104票，遠低於當選門檻的127票，慘遭出局。最終，該小組席位由奧地利與葡萄牙聯袂奪得，這個結果不僅爆出冷門，也被德國媒體形容為德國數十年未遇的「外交恥辱」。

【專家之眼】台灣如何因應日菲海域畫界？

日本和菲律賓未能事先知會、也沒有主動表示必須顧及海域主張存在爭議，以及海域有高度重疊情形的台灣，逕自宣布啟動台灣東部海域專屬經濟海域和大陸礁層邊界談判，引發台灣內部和中國大陸官方的強烈反應。

【專家之眼】提名得人 同意自然水到渠成

近期立法院否決部分人事同意案後，外界再度討論提名權與同意權之間的關係；另有立委提案限制部分憲政機關首長代理期間不得逾六個月，也引發是否影響用人權的爭議。適逢賴清德總統日前在青年論壇表示，希望朝野能夠「見面三分情」、坐下來共商國事，並呼籲各政黨以國家利益優先、人民福祉為依歸，更凸顯當前憲政運作所需要的，不是權力對抗，而是合作治理。

【專家之眼】防止AI成為怪獸：從教宗警告到亞洲AI倫理平台

近來人工智慧快速發展，已不只是科技革命，而是人類文明面臨的一場重大考驗。AI可以提升效率、改善醫療、協助教育與產業升級；但若缺乏倫理約束、社會治理與文明反思，也可能造成失業擴大、教育退化與假訊息氾濫，甚至降低戰爭門檻。因此，AI問題不能只交給工程師、企業家或政府官員處理，而必須提升到人類尊嚴、社會秩序與文明方向的層次來看。

【專家之眼】「戰國時代」來臨！詭譎的2026法國網球公開賽

今年法國網球公開賽未演先轟動的戲碼，就是尋求男單衛冕的西班牙「金孫」阿爾卡拉斯因手腕受傷退賽，過沒幾天又由於傷勢嚴重，連溫布頓網球賽也要缺席了。

【專家之眼】樹欲靜風不止 鄭麗文訪美如何談和平？

國民黨主席鄭麗文將於6月1日啟程訪美，這可能是一段相當具有挑戰性的旅程。原因是「她想談的」，與「現實該談的」有落差。從4月起，她多次宣示要讓台灣扮演和平角色；5月23日又提出「台海和平常態化」的訪美主軸，延續了台灣是太平洋「大兩岸」橋梁的概念，但在當前的美國政策圈裡，又有多少人聽得下去？不過鄭麗文此次訪美猶有可期待之處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。