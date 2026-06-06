【專家之眼】從柏林外交挫敗看西方道德話語權的流失

全球第三大經濟體、聯合國主要出資國的德國，最近在爭取安理會非常任理事國席位的首輪投票中遭遇滑鐵盧，僅獲得104票，遠低於當選門檻的127票，慘遭出局。最終，該小組席位由奧地利與葡萄牙聯袂奪得，這個結果不僅爆出冷門，也被德國媒體形容為德國數十年未遇的「外交恥辱」。

這個結果在柏林政壇引發了強烈地震，外長瓦德福更坦言曾動過辭職念頭。然而，這絕非單純的拉票失誤或國內經濟緊縮所致，其背後的核心敗因，是德國近年在多邊體系中對國際法採取「雙重標準」的戰略傲慢，遭到了「全球南方」國家的集體清算。這場挫敗，實質上宣告了西方世界長期壟斷的國際道德話語權正走向破產。

長期以來，德國與西方陣營將「規則導向的國際秩序」掛在嘴邊，經常以國際法與人權捍衛者自居。然而，近年來的一系列地緣政治事件，徹底撕下了這層道德面紗。

面對美國綁架委內瑞拉前總統馬杜洛等公然踐踏主權、違反國際法的越界行為，德國為了避免得罪難以捉摸的美國總統川普，選擇了保持沉默、拒絕明確批評；在中東衝突中，儘管國際社會與聯合國對以色列在加沙、黎巴嫩及伊朗的軍事行動，以及造成的人道災難批評聲浪日高，德國卻基於歷史包袱，始終堅定拒絕參與任何對以制裁，甚至持續為其外交護航。

這種在國際法適用上的「選擇性」，讓占聯合國多數的非西方國家看清了一個殘酷現實：所謂的「國際法」，在西方大國眼中並非一視同仁的普世準則，而是因人而異的政治工具。當盟友違法時，它是「複雜的歷史與防衛權」；當對手違法時，它才是「不可踐踏的紅線」。

德國的這種「雙標」行徑，在聯合國多數成員國—特別是中東、非洲和拉美等不結盟國家中，積累了極深的信任赤字。在烏克蘭問題上，德國強力要求全球南方國家與其站在一起，援引國際法譴責地緣侵略；但在面對其他區域的國際法違規行為時，德國卻擺出另一副面孔。

聯合國安理會非常任理事國的競選，採取的是「秘密投票」。這給了廣大不滿西方雙標、卻在公開場合迫於壓力不敢發聲的發展中國家一個絕佳的「反擊」機會。正如德國之聲等媒體的深入分析，那些原本在口頭上承諾支持德國的國家，在秘密投票的幕布下，紛紛將選票投給了在國際地緣博弈中包袱較輕、相對中立的奧地利與葡萄牙。

德國安理會競選首輪出局的警鐘表明：在這個多極化世界加速到來、非西方力量主體意識覺醒的新時代，傳統大國僅憑經濟體量、歷史慣性或盟友結盟，已無法自動兌換國際領導力。若無法在國際規則與公平正義上展現知行合一的價值，即便是多邊主義的倡導者，也終將面臨國際社會多數民意的無情拋棄。

對於長期處於國際邊緣、極度依賴西方盟友口中「規則導向國際秩序」來維持安全的台灣而言，德國的挫敗無疑是一面極具警示意義的鏡子。

這提醒我們，當西方國家因自身利益頻頻展現國際法雙標，導致這套「規則秩序」在廣大非西方世界眼中逐漸虛無化、失去道德號召力時，台灣若一味盲從西方的敘事結構，極易陷入西方中心主義的戰略盲區。在思索下一階段涉外戰略時，如何認清國際多邊舞台上「反雙標」的真實想法，並在傳統大國網絡之外，務實回應全球南方對規則公平的訴求，也是台灣維持國際生存空間不可忽視的課題。