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普亭願在阿拉斯加與烏和談 歡迎澤倫斯基到俄國
俄羅斯總統普亭四日在聖彼得堡國際經濟論壇（ＳＰＩＥＦ）說，俄方完全準備好且願在美國阿拉斯加州安克拉治的美軍基地，與烏方進行和談。對烏克蘭總統澤倫斯基致普亭的公開信，克里姆林宮發言人佩斯科夫對俄國「消息報」指稱，已收到該信，並向普亭簡報，隨時歡迎澤倫斯基來莫斯科。
普亭還說，美國總統川普此前已請俄方對俄烏和平協議做出若干妥協和讓步，俄方準備好這麼做，前提是烏方也這麼做；川普去年八月在安克拉治美俄峰會對俄烏和平的提案，可作為俄烏和平協議的基礎；但鑒於烏克蘭的國內政局，基輔還沒做好準備。
普亭表示，俄方希望和烏方「合法代表」簽署終戰協議的文件，因此烏克蘭舉行總統大選很重要；莫斯科並不反對基輔加入歐盟，反對的是歐盟變為軍事聯盟。
澤倫斯基的總統任期前年五月廿日就已屆滿，但自同年三月至今仍未舉行大選，理由是烏克蘭正處於戰爭及戒嚴狀態，這使該國國內外部分人士質疑他續任總統的合法性。
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