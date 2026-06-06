聽新聞
0:00 / 0:00

普亭願在阿拉斯加與烏和談 歡迎澤倫斯基到俄國

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
俄羅斯總統普亭四日在聖彼得堡國際經濟論壇說，俄方完全準備好與烏方進行和談，地點則在阿拉斯加州安克拉治的美軍基地。歐新社
俄羅斯總統普亭四日在聖彼得堡國際經濟論壇說，俄方完全準備好與烏方進行和談，地點則在阿拉斯加州安克拉治的美軍基地。歐新社

俄羅斯總統普亭四日在聖彼得堡國際經濟論壇（ＳＰＩＥＦ）說，俄方完全準備好且願在美國阿拉斯加州安克拉治的美軍基地，與烏方進行和談。對烏克蘭總統澤倫斯基致普亭的公開信，克里姆林宮發言人佩斯科夫對俄國「消息報」指稱，已收到該信，並向普亭簡報，隨時歡迎澤倫斯基來莫斯科。

普亭還說，美國總統川普此前已請俄方對俄烏和平協議做出若干妥協和讓步，俄方準備好這麼做，前提是烏方也這麼做；川普去年八月在安克拉治美俄峰會對俄烏和平的提案，可作為俄烏和平協議的基礎；但鑒於烏克蘭的國內政局，基輔還沒做好準備。

普亭表示，俄方希望和烏方「合法代表」簽署終戰協議的文件，因此烏克蘭舉行總統大選很重要；莫斯科並不反對基輔加入歐盟，反對的是歐盟變為軍事聯盟。

澤倫斯基的總統任期前年五月廿日就已屆滿，但自同年三月至今仍未舉行大選，理由是烏克蘭正處於戰爭及戒嚴狀態，這使該國國內外部分人士質疑他續任總統的合法性。

普亭 阿拉斯加 澤倫斯基 俄羅斯 烏克蘭 基輔

延伸閱讀

有望和談？澤倫斯基公開信呼籲俄烏領袖會面 普亭提一條件

普丁稱俄軍持續推進 籲烏克蘭接受川普和平方案

「看不到真誠」澤倫斯基邀普亭會談 俄民族主義者怒批虛張聲勢

盼結束衝突…澤倫斯基公開信邀普亭會談 俄烏再各自換俘185人

相關新聞

澤倫斯基致普亭公開信 提議會面談終戰

烏克蘭總統澤倫斯基四日發表一封致俄羅斯總統普亭的公開信，提議兩人舉行峰會，以達成終戰協議；澤倫斯基坦言，美國正將注意力集中在二月底爆發的美伊戰爭，若只是靜待「這場在歐洲爆發的戰爭」（俄烏戰爭）重新成為美國的關注焦點，將是錯誤的做法。該信也寄給美國等其他國家。

普亭願在阿拉斯加與烏和談 歡迎澤倫斯基到俄國

俄羅斯總統普亭四日在聖彼得堡國際經濟論壇（ＳＰＩＥＦ）說，俄方完全準備好且願在美國阿拉斯加州安克拉治的美軍基地，與烏方進行和談。對烏克蘭總統澤倫斯基致普亭的公開信，克里姆林宮發言人佩斯科夫對俄國「消息報」指稱，已收到該信，並向普亭簡報，隨時歡迎澤倫斯基來莫斯科。

盼結束衝突…澤倫斯基公開信邀普亭會談 俄烏再各自換俘185人

俄羅斯與烏克蘭今天宣布雙方再各自交換戰俘185人。自俄國2022年入侵烏克蘭以來，俄烏已透過數十輪換俘行動，交換數千名被...

「看不到真誠」澤倫斯基邀普亭會談 俄民族主義者怒批虛張聲勢

俄羅斯民族主義者今天斥烏克蘭總統澤倫斯基致俄羅斯總統普亭的公開信為惡意作秀，目的在煽動俄國內部不滿，而非結束戰爭。

中東局勢衝擊民生經濟 日本3.1兆日圓追加預算正式過關

因應中東局勢持續緊張，日本國會今天通過本年度追加預算案，總額超過3兆1000億日圓（約新台幣6100億元）。法案在參議院...

美中開打AI戰爭 美駐歐盟大使吐憂心籲：歐洲應站華府這一邊

美國駐歐盟大使帕茲德今天表示，美國與中國開打「人工（AI）智慧戰爭」之際，歐洲應站華府這一邊，他對歐洲聯盟（EU）試圖在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。