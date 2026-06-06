澤倫斯基致普亭公開信 提議會面談終戰

烏克蘭總統澤倫斯基四日發表一封致俄羅斯總統普亭的公開信，提議兩人舉行峰會，以達成終戰協議；澤倫斯基坦言，美國正將注意力集中在二月底爆發的美伊戰爭，若只是靜待「這場在歐洲爆發的戰爭」（俄烏戰爭）重新成為美國的關注焦點，將是錯誤的做法。該信也寄給美國等其他國家。

對此，美國總統川普四日在白宮說，樂見俄烏領袖似乎正討論會面，「這很大程度歸功於我們（美國）的推動；他們真的該敲定這件事」。他還說，為了終戰，俄烏都會做出妥協讓步，就像「我建議的那樣」。

川普去年八月十五日接受美國福斯新聞主持人漢尼提訪問時指稱，當天在安克拉治美軍基地舉行的美俄峰會達成以下共識，即俄烏戰爭將以交換領土與美國提供烏克蘭某種安全保障的形式結束。

澤倫斯基在該信中寫道，俄國人民大多已對這四年多來來自烏克蘭的飛彈及無人機攻擊、通膨和燃料短缺很厭倦，已準備好接受和平；和平之路必須從烏俄戰爭的前線開始，前線就是外交的起點；烏克蘭主張，烏俄談判期間必須全面停火，「這是國際慣例」，美國有能力監督停火。

澤倫斯基提議為「澤普會」訂定明確時日；但這場峰會在莫斯科或烏克蘭首都基輔舉行均不合適；全球有多國具接待外國領袖解決戰爭與和平問題的傳統，像瑞士、土耳其及阿拉伯國家；而作為烏俄戰後安全的擔保方，美歐也應參與烏俄談判進程。

澤倫斯基隔空向普亭喊話，別害怕踏出終戰這一步，「這是你們現在最主要的訴求」；「透過你我直接對話，結束這場戰爭。我在此提議會面；若你無法得出以下結論：終戰的時候到了，那烏克蘭將繼續為生存而戰」。

澤倫斯基並暗示，若這場戰爭再打下去，可能危及普亭的個人地位；「這是一段你知之甚詳的俄羅斯歷史事實：當俄羅斯疲憊不堪時，變局就會降臨」。四十八歲的澤倫斯基還認為，七十三歲的普亭在掌權廿六年後，「歲月不饒人」。

歐盟外交政策發言人希普五日說，布魯塞爾支持澤倫斯基在該信中呼籲普亭和他直接談判及烏俄停火；「烏克蘭及歐盟都想要和平」。