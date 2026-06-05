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美媒：美國海軍因應中國競爭 考慮借助日韓造船廠打造艦艇

中央社／ 首爾5日綜合外電報導

美國軍事新聞網站Breaking Defense報導，五角大廈為因應與中國競爭加劇，正考慮借助韓國或日本的造船廠來建造美軍艦艇，以解決美國造船面臨的挑戰，及強化與盟邦防務關係。

「韓國前鋒日報」（The Korea Herald）指出，根據Breaking Defense最近這則報導，美國戰爭部這項計畫包括在其3500億美元調和預算方案中請求的18億5000萬美元（約新台幣583億元）海軍資金，用途包括可能的造船計畫，以及協助美國海軍評估盟邦造船廠能力。

Breaking Defense引述1名白宮管理及預算局（OMB）官員報導，華府正在資助1項計畫，讓最多2艘海軍艦艇的船體、機械和電力系統等基本結構先在韓國或日本建造，再回到美國由美國國防承包商併入戰鬥系統和其他軍事科技。

根據這名官員說法，與美國造船廠相較，韓國和日本業者能以較低價格建造先進艦艇，因此成為美國若要擴大海軍能力時較為經濟實惠的選項，此外也能透過促進業者競爭來讓造艦業整體價格降低。

報導表示，五角大廈可能合作對象包括韓國的現代重工（HD Hyundai Heavy Industries）、韓華海洋（Hanwha Ocean）和三星重工業（Samsung HeavyIndustries），以及日本的三菱重工業（MitsubishiHeavy Industries）、川崎重工業（Kawasaki HeavyIndustries）和日本海洋聯合（Japan Marine United）。

報導提到，美國正面臨中國軍事武力日增帶來愈來愈大壓力，同時又要應付美國造船產能有限；而韓國造船廠則已透過維修和翻修合約及收購1家美國同業，與美國海軍強化合作。

美國海軍 海軍 造船

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