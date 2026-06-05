盼結束衝突…澤倫斯基公開信邀普亭會談 俄烏再各自換俘185人

俄羅斯與烏克蘭今天宣布雙方再各自交換戰俘185人。自俄國2022年入侵烏克蘭以來，俄烏已透過數十輪換俘行動，交換數千名被俘官兵，這是交戰雙方迄今少數能合作的領域之一。

法新社報導，俄羅斯國防部指出：「在6月5日，185名俄國軍人從基輔政權控制的領土返回。185名烏克蘭戰俘已移交給烏方作為交換。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則表示，部分獲釋的烏克蘭士兵自2022年以來一直遭俄方拘押。

他在社群媒體寫道：「讓我們的人民回家，始終是烏克蘭的首要之務。我們每天都在努力，讓每一位烏克蘭男女脫離囚禁。」

在俄烏再次換俘的前一天，澤倫斯基才呼籲俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）同意面談，以結束長達4年的俄烏衝突。