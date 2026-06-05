快訊

非農數據攪局 台指期夜盤上半場一度大跌逾500點

蜘蛛恐懼症不要看！七旬翁被喇犽「看上眼」 醫檢查：黏眼球還抱卵

聽新聞
0:00 / 0:00

「看不到真誠」澤倫斯基邀普亭會談 俄民族主義者怒批虛張聲勢

中央社／ 莫斯科／布魯塞爾／蒙特內哥羅蒂瓦特5日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）。圖／美聯社
俄羅斯總統普亭（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）。圖／美聯社

俄羅斯民族主義者今天斥烏克蘭總統澤倫斯基致俄羅斯總統普亭的公開信為惡意作秀，目的在煽動俄國內部不滿，而非結束戰爭。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天發表這封公開信，建議兩國領導人會面，以協議終結逾4年戰鬥。普亭（Vladimir Putin）當時正在聖彼得堡（St. Petersburg）年度盛會的經濟論壇中主持一項外國新聞編輯參與的活動。

普亭在會中堅持其強硬立場，強調俄軍每天都在戰場上推進。但他同時表示，只要基輔願意妥協，美國總統川普所提和平方案有可能終結戰事。雙方都指責對方拒絕妥協。

普亭尚未回應這封信，他的發言人表示，他已經知悉信件內容。普亭預定今天稍晚在論壇中發表演說。

俄羅斯民族主義者和戰爭部落客對澤倫斯基公開信評價極為嚴厲。

擁有超過150萬粉絲的戰爭部落客網紅賴巴（Rybar）表示：「這份聲明的文本根本看不出任何真誠的外交作為。」他直言這是在虛張聲勢。

歐洲聯盟今天則支持澤倫斯基在致普亭公開信中提出直接會談的呼籲。

歐盟發言人希普（Anitta Hipper）說：「我們歡迎澤倫斯基總統提出直接協商和停火的呼籲。就我們而言，我們再次重申基本事實，那就是烏克蘭希望和平，歐洲也希望和平。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天也對澤倫斯基呼籲與普亭直接對話表示歡迎，稱現在該是「恢復與莫斯科對話的時候了」。

馬克宏在蒙特內哥羅舉行的歐盟與巴爾幹高峰會中表示：「我認為現在取決於烏克蘭與俄羅斯達成停火與和平方案。歐洲各國可以協助推動。」

澤倫斯基 俄羅斯 烏克蘭 普亭 川普

延伸閱讀

澤倫斯基公開信邀普丁會談 促全面停火促和平

普丁稱俄軍持續推進 籲烏克蘭接受川普和平方案

有望和談？澤倫斯基公開信呼籲俄烏領袖會面 普亭提一條件

美眾院通過援烏對俄制裁法案 川普再遇黨內倒戈

相關新聞

被聯合國制裁 誰在為北韓經濟「輸血」？總貿易額9成依賴這大咖

北韓算是世界上最獨特的一個經濟體，作為少數擁核國家之一，北韓2024年的國內生產總值（GDP）僅為266億美元。這一數字不僅遠低於南韓1.86萬億美元的經濟規模——約是南韓的七十分之一，甚至還不到晶片巨頭輝達（NVIDIA）年營收的五分之一。

盼結束衝突…澤倫斯基公開信邀普亭會談 俄烏再各自換俘185人

俄羅斯與烏克蘭今天宣布雙方再各自交換戰俘185人。自俄國2022年入侵烏克蘭以來，俄烏已透過數十輪換俘行動，交換數千名被...

「看不到真誠」澤倫斯基邀普亭會談 俄民族主義者怒批虛張聲勢

俄羅斯民族主義者今天斥烏克蘭總統澤倫斯基致俄羅斯總統普亭的公開信為惡意作秀，目的在煽動俄國內部不滿，而非結束戰爭。

中東局勢衝擊民生經濟 日本3.1兆日圓追加預算正式過關

因應中東局勢持續緊張，日本國會今天通過本年度追加預算案，總額超過3兆1000億日圓（約新台幣6100億元）。法案在參議院...

美中開打AI戰爭 美駐歐盟大使吐憂心籲：歐洲應站華府這一邊

美國駐歐盟大使帕茲德今天表示，美國與中國開打「人工（AI）智慧戰爭」之際，歐洲應站華府這一邊，他對歐洲聯盟（EU）試圖在...

硬起來？議員訪台後遭禁入境 紐西蘭總理：將直接和北京交涉

紐西蘭總理盧克森今天表示，4名國會議員上月訪問台灣後遭中國禁止入境，紐西蘭將直接向北京當局提出交涉

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。