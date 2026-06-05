「看不到真誠」澤倫斯基邀普亭會談 俄民族主義者怒批虛張聲勢

俄羅斯民族主義者今天斥烏克蘭總統澤倫斯基致俄羅斯總統普亭的公開信為惡意作秀，目的在煽動俄國內部不滿，而非結束戰爭。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天發表這封公開信，建議兩國領導人會面，以協議終結逾4年戰鬥。普亭（Vladimir Putin）當時正在聖彼得堡（St. Petersburg）年度盛會的經濟論壇中主持一項外國新聞編輯參與的活動。

普亭在會中堅持其強硬立場，強調俄軍每天都在戰場上推進。但他同時表示，只要基輔願意妥協，美國總統川普所提和平方案有可能終結戰事。雙方都指責對方拒絕妥協。

普亭尚未回應這封信，他的發言人表示，他已經知悉信件內容。普亭預定今天稍晚在論壇中發表演說。

俄羅斯民族主義者和戰爭部落客對澤倫斯基公開信評價極為嚴厲。

擁有超過150萬粉絲的戰爭部落客網紅賴巴（Rybar）表示：「這份聲明的文本根本看不出任何真誠的外交作為。」他直言這是在虛張聲勢。

歐洲聯盟今天則支持澤倫斯基在致普亭公開信中提出直接會談的呼籲。

歐盟發言人希普（Anitta Hipper）說：「我們歡迎澤倫斯基總統提出直接協商和停火的呼籲。就我們而言，我們再次重申基本事實，那就是烏克蘭希望和平，歐洲也希望和平。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天也對澤倫斯基呼籲與普亭直接對話表示歡迎，稱現在該是「恢復與莫斯科對話的時候了」。

馬克宏在蒙特內哥羅舉行的歐盟與巴爾幹高峰會中表示：「我認為現在取決於烏克蘭與俄羅斯達成停火與和平方案。歐洲各國可以協助推動。」