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中東局勢衝擊民生經濟 日本3.1兆日圓追加預算正式過關

中央社／ 東京5日專電
因應中東局勢持續緊張，日本國會今天通過本年度追加預算案，總額超過3兆1000億日圓（約新台幣6100億元）。示意圖／ingimage
因應中東局勢持續緊張，日本國會今天通過本年度追加預算案，總額超過3兆1000億日圓（約新台幣6100億元）。示意圖／ingimage

因應中東局勢持續緊張，日本國會今天通過本年度追加預算案，總額超過3兆1000億日圓（約新台幣6100億元）。法案在參議院全體會議獲得自民黨日本維新會及國民民主黨等支持，以多數票表決通過並正式成立。

NHK報導，追加預算案先在參議院預算委員會完成審議，隨後送交參議院全體會議表決。除了執政黨自民黨外，日本維新會、國民民主黨、日本保守黨及未來團隊等政黨也投下贊成票。

在表決前的辯論中，立憲民主黨參議員村田享子批評，中東局勢確實對民眾生活與工作帶來重大影響，但追加預算內容無法有效回應物資短缺與物價高漲等民生問題，也難以消除民眾對未來的不安。

她並質疑，眾參兩院預算委員會都僅進行1天審議，討論時間過於倉促。

對此，自民黨參議員加藤明良表示，政府原本正在推動讓民眾實際感受到經濟正向循環成果的各項政策，卻在此時遭遇中東情勢急遽惡化，因此政府抱持克服危機的決心提出追加預算案。他強調，預算內容已從把風險最小化的角度，做好充分準備。

根據預算內容，政府將撥出1000億日圓作為地方政府「重點支援地方交付金」，預計用於支援液化石油氣用戶等措施；另編列5135億日圓，補回先前因補助電費與瓦斯費補貼而動用的預備費，使其恢復至原本1兆日圓規模。

此外，預算案最大項目為新設2兆5000億日圓的「中東情勢應對預備費」，作為未來因能源價格飆升，或其他中東局勢衝擊導致經濟受影響時的緊急應變資金。

不過，法案並非獲得所有黨派支持。立憲民主黨、公明黨、參政黨、日本共產黨、令和新選組及社會民主黨等在野黨均投下反對票，認為政府尚未提出具體政策內容，卻大幅擴充預備費規模，缺乏充分說明。

中東 日本 日本維新會 自民黨 民主黨 國會

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