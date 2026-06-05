美中開打AI戰爭 美駐歐盟大使吐憂心籲：歐洲應站華府這一邊

美國駐歐盟大使帕茲德今天表示，美國與中國開打「人工（AI）智慧戰爭」之際，歐洲應站華府這一邊，他對歐洲聯盟（EU）試圖在科技領域與美國「脫鉤」的做法感到憂心。

法新社報導，歐盟本週公布一項旨在降低對美國與亞洲科技依賴的計畫，包括在雲端運算及AI等最敏感的公共採購案中優先考慮歐洲企業。

帕茲德（Andrew Puzder）參加比利時首都布魯塞爾舉行的布魯塞爾經濟安全論壇（Economic Security Forum）時被詢及此事，他表示尚未詳細研究相關內容，但大致上對事態發展方向感到憂心，「當歐洲試圖在這些科技議題上與美國脫鉤，確實令我擔心」。

帕茲德指出，「我們正與中國進行AI戰爭。我認為美國取勝對西方文明至關重要」，他補充說若北京勝出，可能以經濟脅迫手段運用其科技優勢，屆時對歐洲有害無利。

他強調：「歐洲與美國維持夥伴關係相當重要。」

歐盟提出的「科技主權」方案聚焦於強化歐洲在關鍵科技領域的本地製造能力，使歐洲能趕上美國與中國腳步。

歐盟執委會（European Commission，EC）稱這是攸關歐盟存亡的議題，因為非歐洲企業目前供應歐盟數位產品、服務、基礎設施及智慧財產權的比重超過80%。

不過，歐洲尚未孕育出AI巨擘，且長期受制於高昂能源成本。帕茲德示警說，歐洲在AI競賽中要「靠自己追趕」還差得太遠，並表示「歐洲可以透過與美國合作來追趕，這是我們樂見的情況」。