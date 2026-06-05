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硬起來？議員訪台後遭禁入境 紐西蘭總理：將直接和北京交涉

中央社／ 威靈頓5日綜合外電報導
紐西蘭總理盧克森。圖／路透社
紐西蘭總理盧克森。圖／路透社

紐西蘭總理盧克森今天表示，4名國會議員上月訪問台灣後遭中國禁止入境，紐西蘭將直接向北京當局提出交涉。

路透社報導，來自紐西蘭中間偏右執政聯盟的3名議員麥克魯（Laura McClure）、威爾森（David Wilson）與皮尤（Maureen Pugh，另譯：普格），以及在野工黨議員韋伯（Duncan Webb），上個月前往台北進行為期5天的訪問。

根據紐西蘭國會秘書處（Office of the Clerk）發出的電子郵件，中國大使館已通知相關議員，該訪問團已被禁止進入中國、香港及澳門，為期1年。

盧克森（Christopher Luxon）表示，這些議員在台灣並不代表政府行政部門，且應享有「會見任何他們想見的人的自由」。

他在訪問澳洲期間向媒體表示：「我們認為，我們所看到的中國方面的反應是完全不妥的。我們將親自向他們提出這項問題。」盧克森此行將與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面。

近年來，紐西蘭與中國維持大致穩定的關係，即使威靈頓對北京在太平洋擴大影響力日益直言不諱，中國依然是紐西蘭最大的貿易夥伴。

過去3年來，兩國的高層政治人物曾數度互訪，紐西蘭總理盧克森曾於2025年訪問中國。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）指示駐北京與威靈頓的紐西蘭外交部官員與中方討論此事，「以針對這種不同於過往慣例的做法表達關切，並進一步了解相關情況」。

澳洲方面也表示，將向中國駐坎培拉大使館，以及在北京提出關切。

盧克森對澳洲的支持表示歡迎，但他強調，這起事件是紐西蘭與中國之間的「國與國」問題。

盧克森表示，他會提出紐西蘭維持「一中政策」的事實，並認知到中國對台灣的主張，但並不代表認可該主張。

紐西蘭 議員 韋伯

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