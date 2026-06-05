被聯合國制裁 誰在為北韓經濟「輸血」？總貿易額9成依賴這大咖

（德國之聲中文網）北韓算是世界上最獨特的一個經濟體，作為少數擁核國家之一，北韓2024年的國內生產總值（GDP）僅為266億美元。這一數字不僅遠低於南韓1.86萬億美元的經濟規模——約是南韓的七十分之一，甚至還不到晶片巨頭輝達（NVIDIA）年營收的五分之一。

與此同時，北韓對外貿的依賴程度遠低於典型的自由市場經濟體，這一方面是基於該國優先發展國內生產的中央計劃經濟體制，另一方面也是不得已之舉，聯合國因其核武器及彈道導彈計劃於2017年對其實施了嚴格的經濟與貿易制裁。根據世界銀行的數據，北韓的進出口總額僅佔其GDP的一小部分；相比之下，國際貿易在南韓經濟中的佔比高達80%左右。

中國在北韓經濟中扮演著怎樣的角色？

可以說，在北韓有限的對外貿易往來中，中國佔據了絕對主導地位。

總部位於華盛頓的智庫「美國北韓事務全國委員會」（The National Committee on North Korea）指出，北韓總貿易額的95%和出口的85%都依賴於中國。

北韓幾乎所有的進口商品也來自中國。2024年，北韓的正規進口總額僅為23.3億美元——按全球標準衡量，這一數字微不足道。這甚至低於BMW南韓分公司每年的海外進口額。

由於北南韓內不產石油，中國輸送的物資中包括石油等燃料，這對維持北韓經濟運轉至關重要；此外，中國還向北韓提供食品、紡織品、機械、電子產品和車輛等物資。

這種經濟輸血賦予了北京對北韓領導人金正恩巨大的影響力。近期有報導稱，美國總統川普普正試圖利用這種影響力，促使平壤重返談判桌，以解決其備受爭議的核武計劃問題。

中國領導人習近平將於於6月8日至9日訪問北韓，中朝官方已經證實了該消息。這將是習近平時隔7年再次訪問平壤，也是他今年以來第一次出國訪問。

北韓的合法出口主要靠假髮

北韓的合法出口內容相當有限。據南韓方面統計，2024年北韓出口總額僅勉強達到3.6億美元。其中假髮是該國唯一的暢銷產品，約佔出口總額的40%。這些假髮主要出口到中國，再由中國轉銷至世界各地。

與煤炭、礦產等北韓傳統大宗出口商品不同，假髮未被明確列入制裁清單，因而成為該國外匯收入的重要來源。北韓大量低成本且時常涉及強迫性質的勞動力，也非常適合假髮制造這種高度勞動密集型且技術含量低的產業。

鎢等礦石、冷凍魚類、鋼鐵和手表零部件等其他商品，在北韓出口總額中的佔比均不足10%。

據美國智庫「南韓經濟研究所」（Korea Economic Institute of America）估計，自制裁實施以來，平壤每年損失的出口收入約為22億美元。

平壤還有哪些創收途徑？

除了微薄的出口收入外，北韓通過其「影子經濟」賺取了數額巨大的硬通貨。

該國向海外（主要是俄羅斯和中國）派遣數以萬計的工人，從事建築、伐木、工廠生產和漁業捕撈等工作。

人權組織和聯合國普遍認為，這一項目是強迫勞動的一種。聯合國專家小組稱，北韓政府會扣留這些工人大部分的工資，每年由此獲利約5億美元。

此外，還有數千名北韓計算機專業人員利用虛假、往往是盜用的身份，偽裝成合法的自由職業者，為美國、南韓和歐盟的企業遠程工作。他們往往能獲得高額薪酬，而這些收入會被上繳給北韓政權。據美國財政部統計，2024年，這為該國帶來了8億美元的收入。

北韓還運營著高度復雜且利潤豐厚的駭客項目。這讓一家美國智庫將該國的網絡犯罪分子稱為「金融服務領域面臨的最危險的國家支持型威脅」。據區塊鏈情報公司Chainalysis測算，去年北韓駭客竊取的加密貨幣總額高達20.2億美元，創下歷史新高，佔當年全球數字貨幣被盜總額的一半以上。

烏克蘭戰爭以及平壤與莫斯科之間長期且密切的聯繫，進一步助推了這個共產主義國家規模最大同時也最為隱秘的創收渠道。

據南韓國家安保戰略研究院（South Korea’s Institute for National Security Strategy）估計，北韓已向俄羅斯提供了數百萬發炮彈、火箭彈及彈道導彈，這不僅增強了克里姆林宮的戰爭機器，還為金正恩政權帶來了約70億美元至138億美元的收入。據首爾情報官員透露，這些收入正被用於加速北韓的核武器與彈道導彈計劃，並從中國採購更多的石油和糧食。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】