無票可投…地方選舉全南韓67處選票不足爆民怨 選管會長引咎辭職

韓國中央選舉管理委員會委員長盧泰嶽今天為地方選舉選票不足事件道歉、並引咎辭職，選管會補充說明，當天全國共有67處投票所額外配送選票，其中因選票不足而一度中止投票共22處。

韓國3日地方選舉發生多處投票所選票不足事件，當天中央選舉管理委員會初步掌握為首爾有14處投票所選票不足。之後民眾不滿聚集在首爾蠶室7洞第2投票所示威，直到今早警方才突破封鎖，將投票箱運出並完成最終開票，正式由國民力量吳世勳連任首爾市長。

根據韓聯社報導，中央選舉管理委員會委員長盧泰嶽今天發表談話時表示，「我深切感受到對所有事情的責任，將辭去中央選舉管理委員會委員長職務。」盧泰嶽也指出，事務總長許鐵薰作為事務處負責人，也已表明將為此次事件負責並提出辭呈。

盧泰嶽強調，「對於國會層級的國政調查等所有程序，我都將誠實配合，若根據調查結果有需要負責之處，也絕不會迴避。」選管會計劃成立完全由外部專家組成的真相調查委員會，釐清此次事件原因並制定防止重演對策。

選舉政策室長尹在秀（音譯）今天補充說明，地方選舉正式投票當天，全國共有67處投票所額外配送選票。按地區來看首爾35處最多，其中僅松坡區就有15處；其次為釜山與慶尚南道各8處、大邱7處、仁川6處、蔚山3處。

其中有50處投票所實際使用了追加配送的選票，在追加調度過程中，因選票不足而一度中止投票的投票所，共計22處。

談到為何只印製全體選民的50%選票，尹在秀表示，近年選舉的事前投票率持續上升，事前投票率較高的地區，選舉當天經常出現大量選票剩餘的情況，考量後續回收、保管及銷毀程序，內部曾認為有必要減少選票印製數量。他也強調，將全面重新檢討選票印製數量的計算標準與程序。