狂花錢買地？陸公民購島掀國安隱憂 日本擬調查1.3萬無人島所有權

日本政府將首度全面調查全國超過1萬3000座無人離島的所有權，並考慮將部分無主島嶼收歸國有。隨著中國人購買日本離島土地受到關注，加上區域安全情勢惡化，日本政府認為有必要加強管理，以防止離島遭外國勢力或犯罪組織利用。

日本經濟新聞報導，日本長年被認為約有7000座島嶼，但隨著測量技術進步，2023年確認實際共有1萬4125座島嶼。扣除本州、北海道、九州、四國及沖繩本島等5大本島，其餘1萬4120座均被歸類為「離島」。

過去政府主要關注的離島，僅限於有人居住的島嶼以及「國境離島」。至2016年度為止，日本已將273座無人國境離島收歸國有。所謂國境離島，指的是對維護國家領土、領海與專屬經濟區（EEZ）具有重要意義的離島，例如作為領海或EEZ外緣基點的島嶼。

另外，417座有人離島中，有148座國境離島獲得特別重視，分布地區北至北海道、南至沖繩。其中，長崎縣對馬島、鹿兒島縣種子島等71座被指定為「特定有人國境離島」，政府透過補貼農產品運輸費、促進觀光等措施，協助島上居民生活。

除了國境離島外，日本也透過「離島振興法」支援255座有人島，推動地方活化與居民定居。不過，其餘超過1萬3400座無人島長期缺乏管理，政府甚至無法掌握其中有多少島嶼存在所有權人不明或無法聯繫上的情況。

近年來，外國人士購買日本離島土地屢次引發爭議。

近年社群媒體曾流傳中國人購買沖繩無人島，以及山口縣笠佐島部分土地的消息，引起廣泛討論。

包括小笠原群島、沖繩等國境離島地區，以及擁有大量無人島的瀨戶內海周邊，都設有日本陸海空自衛隊基地。外界擔憂外國勢力可能利用鄰近島嶼作為據點，操作無人機蒐集情報；也可能成為國內犯罪組織活動基地。

隨著俄羅斯入侵烏克蘭、中東局勢惡化，以及中國未排除以武力統一台灣、北韓持續發展飛彈與核武等情勢發展，日本對離島安全保障的重要性認知日益提高。

日本政府今年1月公布的外國人政策綜合對策中指出，民眾擔憂「外國人取得離島土地會帶來國家安全保障上的問題」。

雖然政府已透過「重要土地等調查法」監管部分國境離島，有56座有人國境離島及29座無人國境離島被列為管制對象；然而，法律目前並未限制外國人購買土地，而且國境離島以外的離島，也不在土地利用管制範圍內。

此外，人口減少與高齡化導致許多土地長年未辦理繼承登記，使得所有權關係更加複雜。日本政府已於2024年實施繼承登記義務化，希望改善全國所有權人不明土地問題。

報導指出，日本政府已經決定加強無人島管理，未來將優先調查距離本土較遠的離島。若確認沒有所有權人，將考慮收歸國有。

不過，由於調查對象超過1萬3000座島嶼，部分案件甚至必須逐一追查歷代繼承關係，工程相當龐大。即使完成國有化，後續維護管理也將產生可觀成本。政府除了需利用衛星影像及航空雷達定期監測外，必要時還必須派人實地確認現況。

東京財團政策研究部經理吉原祥子認為，受到日圓貶值影響，日本土地對外國人而言變得更加便宜；而在人口減少與高齡化背景下，許多土地所有人也希望脫手，雙方需求正好吻合。

她指出，目前，國境離島的重要性已因安全保障需求而重新受到重視，其餘離島未來也有必要重新評估其價值，並思考如何活化利用。