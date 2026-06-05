馬來西亞兩州提前選舉 安華面臨民意考驗

馬來西亞首相安華領導的執政聯盟，將面臨民意支持度的考驗。本週有兩個州宣布提前舉行選舉，不僅暴露出執政內部的緊張關係，也引發全國大選可能提前開跑的揣測。

路透社報導，安華（Anwar Ibrahim）領導的國家執政聯盟中，有兩個盟黨分別主導森美蘭州與柔佛州政府。這兩州州議會已分別於今天和1日宣布解散，並將在60天內舉行選舉。

雖然這兩場州選不會直接影響安華在國會的多數席次，但若出現重大挫敗，可能削弱其執政聯盟在最晚於2028年初舉行的大選勝算。安華上個月曾表示，如果政府內部歧見持續擴大，他將考慮提前舉行大選。

安華的辦公室今天並未立即回應置評要求。

安華領導的執政聯盟由他所屬的希望聯盟（PakatanHarapan）、昔日對手國民陣線（Barisan Nasional）以及其他幾個小黨組成。

這個由多族群構成、且穆斯林占多數的國家，如何在族群與宗教議題上拿捏應對，導致執政聯盟內部產生分歧，而聯盟內部較為進步的盟友，也對政府改革進展緩慢日益感到不滿。

另外，馬六甲州和砂拉越州也預計將在未來幾個月內舉行州選。負責訂定選舉日期的選舉委員會表示，若提前舉行全國大選，將可與州選同步進行，有助節省選舉成本。