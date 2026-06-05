專家：中國曲解聯大2758決議 國際錯失台灣安全經驗

澳洲戰略政策研究所（ASPI）兩岸關係專家厄崔爾向中央社表示，由於中國曲解聯大第2758號決議，台灣無故被排除在國際合作機構之外，造成國際社會錯失分享台灣特有安全知識和實務經驗的機會。厄崔爾認為，各民主國家應明確反對中國對聯大第2758號決議的錯誤解釋。

隨著澳洲致力應對「海底戰場」，而台灣擁有對應中國以灰色地帶戰術破壞海底關鍵基礎設施的經驗；對此，前紐西蘭總理及內閣部（Department of thePrime Minister and Cabinet）資深分析師、現任ASPI資深分析師厄崔爾（Nathan Attrill）透過電子郵件回應中央社提問時表示，台灣在應對「海底戰場」的經驗，確實值得澳洲借鑑。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）5月底於2026年亞洲防務峰會「香格里拉對話」（Shangri-LaDialogue）提出「海底將會是戰場」的警告，指抱著敵意的國家正在試圖破壞各國海底關鍵基礎設施。

針對馬勒斯提出示警，ASPI昨天發表由駐墨爾本辦事處處長呂明澤撰寫的專文指出，借鑑台灣經驗可協助澳洲及各個民主國家更有效地保護海底關鍵基礎設施。呂明澤又指出，由於聯合國大會第2758號決議長期被誤解，造成台灣難以參與國際組織，各國錯失了分享台灣相關實務經驗的機會，讓敵對勢力有機可乘。

厄崔爾解釋，台灣多年來一直在面對一個既強大又具有脅迫性的鄰國；台灣持續處於這種壓力下，卻又必須不斷探索有效的應對做法和策略，以便保護自身的電力網絡、通信電纜、港口和交通系統等關鍵基礎設施。因此，台灣的經驗對澳洲來說彌足珍貴。

他指出，長期以來，台灣的關鍵基礎設施都可能會被敵對勢力視為攻擊或破壞目標；對此，有關如何維持韌性、部署備援系統、檢測威脅和異常活動，以及快速修復等問題，台灣必須一直認真思考；台灣就是在這樣的背景下，累積了一套特有的安全知識和經驗。

厄崔爾說：「應該要正視台灣的專業知識；尤其是，針對保護關鍵基礎設施、網路安全、海上安全和韌性等領域，更應正視台灣經驗。」

他認為，海底已成為各國之間的重要戰略競爭場域；而電纜、管道（pipelines）和其他海底基礎設施之所以成為攻擊目標，因為它們難以持續監測，當它們遭破壞後又難以釐清責任歸屬；而且，任何破壞行為都可能造成重大的經濟和安全後果。

厄崔爾相信，維護海底安全，已不僅僅是國防議題，更是攸關澳洲國家韌性的議題；故此，澳洲應該與台灣展開合作。他說：「（澳洲）有需要加大投資，以便擁有更完善的海底測繪系統、更強大的監測系統、加速維修的能力、與區域夥伴建立更緊密的關係；並且在適當的情況下，與台灣等有能力的夥伴，展開務實合作。」

他強調，台灣長期被排除在國際機構之外，造成國際社會難以分享台灣經驗。他說：「聯大第2758號決議，既未確定台灣的地位，也未規定台灣不能與其他國家就實際安全問題合作；北京當局將2758號決議曲解為將台灣排除在幾乎所有國際合作之外，增加各國在治理實務上的負擔。」

厄崔爾認為，民主國家應明確地反對中國曲解聯大第2758號決議。