川普力挺極右派候選人 哥倫比亞總統批與毒梟結盟

哥倫比亞卸任在即 的總統裴卓（Gustavo Petro）今天嚴厲抨擊美國總統川普，指他在哥國總統選舉中公開支持極右派候選人，此舉是「與自己宣稱要打擊的毒梟結盟」。

法新社報導，裴卓是針對川普力挺強硬派律師艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）參選哥國總統一事作出回應。

現年47歲的艾思普雷雅曾為販毒武裝團體、詐欺犯及足球明星提供法律服務，藉此累積大量財富，並在5月31日的總統大選首輪投票中爆冷擊敗裴卓的盟友、左派參議員塞培德（Ivan Cepeda），兩人將於6月21日的決選再次一較高下。

川普2日公開支持艾思普雷雅，讚揚對方「在人生中取得巨大成就，以及他對我個人的政治支持」。

哥國首位左翼總統裴卓接受法新社專訪時表示：「美國在哥倫比亞的盟友來自毒梟準軍事政權，他們是種族滅絕者與毒品販子。」

艾思普雷雅矢言，當選後將以「前所未見」的程度深化哥美關係。他同時獲得哥國前總統艾爾伐羅．烏力貝（Alvaro Uribe）支持。烏力貝遭控在哥國長達60年內戰最嚴重的時期與準軍事組織勾結，屠殺數以千計平民。

裴卓與塞培德則指控準軍事組織對左翼政治人物進行「種族滅絕式」迫害，包括塞培德的父親、1名共產黨參議員，他於1994年遭暗殺。

去年，川普對裴卓祭出制裁，稱他縱容古柯鹼生產與販運問題，因此是「非法毒品首腦」。

兩人也曾因美國遣返移民以及針對拉丁美洲疑似毒品船隻的致命打擊行動發生齟齬，不過今年2月裴卓訪問白宮後，緊張關係一度緩和。