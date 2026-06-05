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民調：高市內閣在年輕族群支持率首度跌破50%

中央社／ 東京5日綜合外電報導

日相高市早苗內閣的特徵是年輕族群支持率較高，但是3月起這方面的支持率持續下滑。日媒最近實施的全國民意調查顯示，18歲到29歲對高市內閣的支持率為45%，首度跌破50%。

「每日新聞」於5月23日到24日實施日本全國民調，並在今天公布調查結果，高市內閣的支持率整體為50%，較4月減少3個百分點，為連續3個月下滑。報導分析，這可能反映出年輕族群的支持率下滑。

高市內閣去年10月啟動後，支持率就居高不下，特別是頭3個月基本上都維持在65%以上。儘管今年1月曾跌破60%，不過自民黨2月在眾議院大選獲得壓倒性勝利後，高市內閣支持率回升到60幾%。不過，在3月起轉為下滑。

「每日新聞」指出，背景是年輕族群的支持率出現變化。高市內閣上路之初，年輕族群的支持率相當高。去年10月到今年2月，18歲到29歲支持率為70%到76%，30幾歲民眾則為68到76%，整體帶動高市內閣支持率。

不過，3月起狀況開始改變，18歲到29歲的支持率，在3月時較2月下降9個百分點，來到61%，接著在4月跌到51%；30幾歲對於高市內閣的支持率，在3月減少10個百分點，來到62%，4月下滑到54%。

到了5月，30幾歲的族群對於高市內閣的支持率減少1個百分點，幾乎維持在53%，不過18歲到29歲對高市內閣的支持率則不斷下滑。

「每日新聞」推測，年輕族群的態度出現變化，背景似乎跟物價不斷上漲有關。3月的調查詢問高市政府的物價對策時，18歲到29歲，以及30多歲的族群，分別僅有16%「予以正面評價」。

而4月調查詢問「認為高市政府的物價對策是否充分」時，上述這兩種年輕族群，「認為充分」的比率已經低於「認為不充分」。報導分析，年輕族群先前對於高市內閣寄予厚望，但是目前已經出現批判性的想法。

此外，若以年齡層區分5月的高市內閣支持率，18歲到29歲為45%；30幾歲53%；40多歲54%；50多歲52%；60幾歲56%；70歲以上46%。

這顯示出，70歲以上的對於高市內閣的支持率不到50%。此外，18歲到29歲的年輕族群，以及70歲以上的高齡族群對於高市內閣的支持率偏低，但30幾歲到60多歲對高市內閣的支持率偏高。

此外，「每日新聞」5月底的民調顯示，高市內閣整體的支持率（50%），依然高於不支持率（33%）。不過，受到大範圍年齡層青睞的高市內閣，以青壯世代為主的支持結構，似乎已經悄悄開始轉變。

另一方面，高市內閣的不支持率，18歲到29歲，以及30多歲的年輕族群均為25%；40歲到50多歲為29%；60幾歲為32%；70歲以上為43%。這顯示出年齡愈大，高市內閣的不支持率就愈高。而且70歲以上幾乎維持相同水準。

此外，這份民意調查詢問年輕族群是否支持高市內閣時，認為「無法回答」的人偏多，可見有年輕族群在支持與不支持之間猶疑。

高市 日媒 自民黨

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