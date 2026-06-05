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川普女婿開發度假村遭指破壞 阿爾巴尼亞街頭抗議

中央社／ 地拉那4日綜合外電報導

數千名阿爾巴尼亞民眾在首都地拉那（Tirana）今天連續第4天街頭示威，抗議美國總統川普女兒伊凡卡夫婦在當地開發濱海度假村，涉及破壞保護區。

一些群眾高舉布條，上面寫著：總理拉瑪（EdiRama）下台，另有人舉著海報漫畫，描繪總理將鑰匙交給美國總統女兒伊凡卡（Ivanka Trump）。

抗議人士指控，伊凡卡和夫婿庫許納（JaredKushner ）主導的12億美元計畫案破壞環境。此案計劃在南部濱海維奧薩—納爾塔（Vjosa-Narta）保護區內興建豪華渡假村。

法新社報導，依據兩年前公布的計畫，開發商打算將共產時代舊軍事基地薩贊島（Sazan Island）開發為觀光勝地。

近幾天因為一段影片的揭露，讓民眾抗議愈演愈烈，內容顯示在保護區附近，有一名男子遭到私人保全毆打，而海灘上也出現推土機等工具，顯示準備要動工的跡象。

據報導，阿爾巴尼亞全國有22%土地劃為保護區。

根據阿國新修正的保護區法，允許區內興建渡假村飯店，抗議民眾則要求撤銷這項法令。此外，抗議者也要求釐清土地產權是否涉及違法出售或被侵占。

川普 伊凡卡 女兒

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