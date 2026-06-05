會見前智利總統 王毅：推動聯合國重振權威和活力

俄烏戰爭打了四年多，俄羅斯總統普亭始終沒有達成戰爭目標，卻已犧牲了近50萬俄軍，前線淪為烏克蘭無人機的「殺戮區」，俄軍有去無回。俄國經濟也因財政赤字暴增陷入困境，專家說，普亭為自己設下了陷阱，現在即使想脫身，恐怕已經沒有好的出路。

2026-06-05 12:00