快訊

熱到爆！美加墨世界盃熱浪來襲怎麼踢球？

國家級警報響！17縣市大雨特報 北北桃大雷雨開炸

賴清德想邀黃仁勳參觀發電廠 蔣萬安冷回：要不要先去核三廠看看

聽新聞
0:00 / 0:00

會見前智利總統 王毅：推動聯合國重振權威和活力

中央社／ 台北5日電

據中國外交部，中國外交部長王毅4日在北京會見下任聯合國秘書長候選人、智利前總統巴舍萊表示，中方將以負責任和建設性態度參與下任聯合國秘書長選舉，推動聯合國重振權威和活力。

巴舍萊（Michelle Bachelet）與王毅會面時表示，當今世界亂象叢生，需要更多而不是更少的多邊主義；巴舍萊並高度讚賞中方長期致力於推動多邊主義和聯合國事業，願與中方及國際社會共同強化聯合國地位和作用。

王毅表示，下任聯合國秘書長人選事關聯合國未來5至10年改革發展走向，事關聯合國會員國特別是全球南方國家切身利益。中方將以負責任和建設性態度參與下任秘書長選舉，推動聯合國重振權威和活力，更加適應新形勢，更好應對新挑戰。

現任聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的任期今年底屆滿。

巴西總統魯拉此前宣布，巴西將支持巴舍萊角逐聯合國秘書長一職，並與智利及墨西哥共同提出候選人名單。

王毅 聯合國 智利

延伸閱讀

睽違7年習近平將再度到訪北韓 上月底金正恩才發慰問電給習

聯合國安理會緊急會議 北京促以色列立即從黎巴嫩全面撤軍

德國競選安理會席次失利 指控俄國從中作梗

賴總統訪史瓦帝尼遭干預 立院通過決議文：譴責中國打壓 維護外交權利

相關新聞

美國傳擬取消向德國部署戰斧飛彈 擔憂自身庫存及俄羅斯報復

Politico 4日獨家報導，美國與重要盟友德國之間一項規劃已久的協議恐出現重大逆轉。五角大廈預計將取消向德國部署戰斧巡弋飛彈的計畫，除了美方武器庫存日益縮減外，官員也擔心俄羅斯會將此舉視為升高局勢。

影／軍方粉飾？CNN曝福特號火災真實慘況 水兵：「拚命滅火或等死」

全球最大的航空母艦、美國海軍「福特號」（USS Gerald R. Ford）3月參與對伊朗行動期間發生火災，美國海軍當時發布簡短聲明表示，火勢已「受到控制」，航艦「維持全面作戰能力」，並稱僅有兩名水兵因「無生命危險的傷勢」接受治療。但CNN獨家取得的新影片顯示，火勢比海軍所描述的情況更為嚴重，造成的損害也更大。

有望和談？澤倫斯基公開信呼籲俄烏領袖會面 普亭提一條件

烏克蘭總統澤倫斯基4日向俄羅斯總統普亭發出公開信，表示在美國重新將注意力轉回歐洲戰爭之前，「單純等待」將是錯誤的做法，並強調和平只能透過烏克蘭與俄羅斯之間的「直接接觸」實現。他呼籲與普亭面對面會談，再次試圖推動終結戰爭，並呼籲在談判期間全面停火。

普亭無法達成俄烏戰目標 想脫身卻沒有好出路

俄烏戰爭打了四年多，俄羅斯總統普亭始終沒有達成戰爭目標，卻已犧牲了近50萬俄軍，前線淪為烏克蘭無人機的「殺戮區」，俄軍有去無回。俄國經濟也因財政赤字暴增陷入困境，專家說，普亭為自己設下了陷阱，現在即使想脫身，恐怕已經沒有好的出路。

美能源禁運又遇經濟危機 古巴人苦住缺電宅燒木炭煮飯

美國能源禁運加上經濟危機，讓古巴民生瀕臨崩潰。在古巴第二大城聖地牙哥的樣板住宅大樓，每天停電達20小時，民眾無法取得瓦斯，只能燒木炭或紙板煮飯，有人連木炭都買不起，一天只吃一餐。

沒有贏家的南韓地方選舉：國民力量只守住本命區，共同民主黨未能有更多斬獲

南韓地方選舉結果一如預料，由進步派執政黨共同民主黨，取得全國大部分行政區執政權；但也出乎意料的是，原本聲望與出口民調都由民主黨候選人佔優勢的首爾市，最後卻以些微票差落敗。保守派最大在野黨國民力量黨，歷經戒嚴餘波，失去大半江山，卻也守住東南部根據地，選舉呈現詭譎的結果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。