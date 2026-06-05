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會見前智利總統 王毅：推動聯合國重振權威和活力
據中國外交部，中國外交部長王毅4日在北京會見下任聯合國秘書長候選人、智利前總統巴舍萊表示，中方將以負責任和建設性態度參與下任聯合國秘書長選舉，推動聯合國重振權威和活力。
巴舍萊（Michelle Bachelet）與王毅會面時表示，當今世界亂象叢生，需要更多而不是更少的多邊主義；巴舍萊並高度讚賞中方長期致力於推動多邊主義和聯合國事業，願與中方及國際社會共同強化聯合國地位和作用。
王毅表示，下任聯合國秘書長人選事關聯合國未來5至10年改革發展走向，事關聯合國會員國特別是全球南方國家切身利益。中方將以負責任和建設性態度參與下任秘書長選舉，推動聯合國重振權威和活力，更加適應新形勢，更好應對新挑戰。
現任聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的任期今年底屆滿。
巴西總統魯拉此前宣布，巴西將支持巴舍萊角逐聯合國秘書長一職，並與智利及墨西哥共同提出候選人名單。
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