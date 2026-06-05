快訊

熱到爆！美加墨世界盃熱浪來襲怎麼踢球？

國家級警報響！17縣市大雨特報 北北桃大雷雨開炸

賴清德想邀黃仁勳參觀發電廠 蔣萬安冷回：要不要先去核三廠看看

聽新聞
0:00 / 0:00

美CECC報告：中國對台法律戰以沈伯洋為典型案例

中央社／ 華盛頓4日專電

六四事件37週年，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）今天發布中國跨國鎮壓和惡意影響力報告指出，北京將法律戰整合至其對台更廣泛的戰略，去年中國公告立案偵查民進黨立委沈伯洋並揚言追捕，即是一個顯著案例。

今天是六四事件37週年，CECC除舉辦一場有關中國跨國鎮壓的聽證會，也於同日發布「2025年中華人民共和國跨國鎮壓及惡意影響力報告」（Report on thePRC's Transnational Repression and Malign Influence in2025）。

有關台灣的部分，報告指出，中國將法律戰整合至對台更廣泛的戰略之中，沈伯洋就是一個顯著案例。他於2024年被列入中國制裁名單，隨後於2025年10月被重慶市公安局以所謂的「台獨頑固分子」之名展開正式刑事偵查。

報告寫道，這是中國司法機關發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」文件後，首度有台灣立委遭鎖定的案例。

報告指出，一名中國學者還告訴中國官媒，中國可以利用國際機制，例如國際刑警組織（INTERPOL）的紅色通報或與其他國家展開刑事司法合作，以進行跨國行動並逮捕沈伯洋。以沈伯洋案例為典型代表，中國當局正從行政制裁升級至境外刑事起訴，反映北京稱「台灣是中國一部分」的論述。

沈伯洋當時回應，共產黨在解決防衛台灣的人，無所謂，台灣人沒在怕的。

台灣外交部則駁斥中國可透過國際刑警組織等國際組織、和其他國家進行刑事司法合作在境外抓捕沈伯洋等說法，並將其稱為中國典型「跨境鎮壓」的舉措。

另外，在「顛覆國際組織」的部分，報告列舉中國針對「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員的行徑。IPAC是少數台灣得以「中華民國（台灣）」名稱加入成為會員的國際組織。

IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）在今年1月的訪談中，向CECC詳述中國用以阻撓2025年IPAC峰會的伎倆。那次峰會在歐洲議會舉行，並邀請台灣副總統蕭美琴發表演說。

報告寫道，根據裴倫德說法，在受邀的12位非洲代表中，最後只有2位出席，他推測原因在於中國的干預。在其中一個案例中，中國直接介入，導致肯亞外交部在出發前24小時，撤銷該國國會議員的出國許可。

裴倫德進一步指出，中國施壓也導致尚比亞其中一位共同主席在峰會後辭職，這將迫使尚比亞完全退出IPAC，因為該聯盟的會員資格要求每個國家至少有2名國會議員加入。

報告寫道，這類針對性的行動已阻礙IPAC在非洲部分地區的擴展，而尚比亞的案例也反映了先前馬拉威、甘比亞國會議員退出該聯盟的情況。

CECC是美國國會2000年10月依法成立的獨立委員會，負責監察中國人權狀況及法治發展；成員由美國聯邦參、眾議員與官員組成。

沈伯洋 中華人民共和國 北京

延伸閱讀

劉美賢父親：中國民主化之前 美國不可能安全

六四37周年晚會 陸委會副主委：中共政權對全球民主是巨大威脅

中國首次制裁紐西蘭國會訪台！北京要求致歉 紐議員強硬回應了

智庫：捷克促歐洲重新理解台灣 成去風險戰略夥伴

相關新聞

美國傳擬取消向德國部署戰斧飛彈 擔憂自身庫存及俄羅斯報復

Politico 4日獨家報導，美國與重要盟友德國之間一項規劃已久的協議恐出現重大逆轉。五角大廈預計將取消向德國部署戰斧巡弋飛彈的計畫，除了美方武器庫存日益縮減外，官員也擔心俄羅斯會將此舉視為升高局勢。

影／軍方粉飾？CNN曝福特號火災真實慘況 水兵：「拚命滅火或等死」

全球最大的航空母艦、美國海軍「福特號」（USS Gerald R. Ford）3月參與對伊朗行動期間發生火災，美國海軍當時發布簡短聲明表示，火勢已「受到控制」，航艦「維持全面作戰能力」，並稱僅有兩名水兵因「無生命危險的傷勢」接受治療。但CNN獨家取得的新影片顯示，火勢比海軍所描述的情況更為嚴重，造成的損害也更大。

有望和談？澤倫斯基公開信呼籲俄烏領袖會面 普亭提一條件

烏克蘭總統澤倫斯基4日向俄羅斯總統普亭發出公開信，表示在美國重新將注意力轉回歐洲戰爭之前，「單純等待」將是錯誤的做法，並強調和平只能透過烏克蘭與俄羅斯之間的「直接接觸」實現。他呼籲與普亭面對面會談，再次試圖推動終結戰爭，並呼籲在談判期間全面停火。

普亭無法達成俄烏戰目標 想脫身卻沒有好出路

俄烏戰爭打了四年多，俄羅斯總統普亭始終沒有達成戰爭目標，卻已犧牲了近50萬俄軍，前線淪為烏克蘭無人機的「殺戮區」，俄軍有去無回。俄國經濟也因財政赤字暴增陷入困境，專家說，普亭為自己設下了陷阱，現在即使想脫身，恐怕已經沒有好的出路。

美能源禁運又遇經濟危機 古巴人苦住缺電宅燒木炭煮飯

美國能源禁運加上經濟危機，讓古巴民生瀕臨崩潰。在古巴第二大城聖地牙哥的樣板住宅大樓，每天停電達20小時，民眾無法取得瓦斯，只能燒木炭或紙板煮飯，有人連木炭都買不起，一天只吃一餐。

沒有贏家的南韓地方選舉：國民力量只守住本命區，共同民主黨未能有更多斬獲

南韓地方選舉結果一如預料，由進步派執政黨共同民主黨，取得全國大部分行政區執政權；但也出乎意料的是，原本聲望與出口民調都由民主黨候選人佔優勢的首爾市，最後卻以些微票差落敗。保守派最大在野黨國民力量黨，歷經戒嚴餘波，失去大半江山，卻也守住東南部根據地，選舉呈現詭譎的結果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。