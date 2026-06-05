美縮減北約兵力細節曝光 海空機艦無人機全縮水

美國計劃大幅削減分撥北約的海空兵力。據一份外流的清單顯示，包括戰機、加油機、水面與水下艦艇都有相當程度削減，此外也擬取消在德國部署戰斧飛彈，引發歐洲盟國關切。

英國「金融時報」引述知情人士透露，美國近期已向盟國提出方案細節，準備削減分配給北約快速反應部隊的美軍規模。北約的快反部隊機制可在危機發生後10天內完成部署並作出反應。

德國「世界報」（Die Welt）3日深夜披露一份外流文件，內容列出華府將抽回的兵力。美方相關規畫包含把提供北約的71架RC-135加油機減少為63架，8架更先進的KC-46加油機則完全從北約部隊移除。

五角大廈同時也減少提供北約的F-16戰機，從99架減為63架；F-15E戰機也從54架減少為36架。現有全部長程偵察無人機將從北約撤出，MQ-9攻擊無人機數量也將減少近半。

美國還將抽調回兩個駐歐航艦打擊群中的一支，並將巡洋艦和驅逐艦的數量削減近半，而所有具備發射巡弋飛彈能力的潛艦全部撤回，屆時勢必大幅限縮北約海上力量發射巡弋飛彈的戰力。

另將有11架P-8A反潛機除役，只剩15架在北約；美軍目前駐歐的兩支轟炸機中隊也將撤走一支。

金融時報指出，相關削減時值美國總統川普持續推動縮減駐歐美軍規模之際；近幾週以來華府已陸續宣布將自德國撤走5000名美軍。北約年度峰會下月將於土耳其安卡拉（Ankara）舉行，屆時「如何將軍事負擔轉移給歐洲盟友」預計將成為峰會焦點。

此外，POLITICO政治新聞網報導，五角大廈預計將取消向德國部署戰斧巡弋飛彈的計畫，部分原因是官員擔心俄國會將此視為升級局勢之舉。

報導引述2名歐洲官員與1名美方官員透露，華府擔心若繼續推動這項拜登政府時期規劃在歐陸中心地帶部署飛彈的計畫，莫斯科可能採取報復行動。然而此舉無疑是美國從北約收縮、逐步改變數十年來跨大西洋緊密軍事合作的又一新例。

美方的考量一方面是俄羅斯反應，另外也擔憂武器庫存見底。對伊朗戰爭最初幾週，美軍消耗數千枚戰斧與愛國者飛彈。美國戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）上月向國會表示，回補這些消耗的彈藥恐需「數月甚至數年」。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）上月告訴德國公共電視台表示，他們一年半前就已正式向美國提出申請，希望引進戰斧飛彈，「然而我們至今還在等對方答覆。坦白說考慮目前的世界局勢，我對此已不抱太大希望」。

按德國國防部說法，佩斯托瑞斯去年7月訪美與赫格塞斯會面時，就表達有意購買美國「泰風」（Typhon）陸基飛彈發射系統，這套系統可從陸地發射戰斧飛彈。但目前消息仍石沉大海。