韓國警方突破示威者封鎖 時隔35小時運出投票箱

韓國3日地方選舉的結果雖已底定，不過首爾蠶室7洞第2投票所的2個投票箱因示威民眾遲無法被運出，直到今早警方突破示威者封鎖，在被封鎖35小時後成功運出2個投票箱。

根據韓聯社報導，警方於今天上午8時54分左右突破示威者封鎖，運出2個投票箱，隨即將投票箱裝上車輛，運往開票地點。這距離保守派YouTuber及市民等人在3日晚上10時左右集結，主張阻止投票箱運出後，已過約35個小時。

今天約上午7時30分起警方部署18個機動隊、約1000名警力，正式嘗試進入投票所。首爾松坡警察署表示，已接獲首爾市選舉管理委員會的協助請求，並向示威者表示，若非法拘禁選務人員或毀損選舉管理設備等，將依「公職選舉法」第224條受到處罰，要求自行解散。

不過示威者在建築物後門前組成人牆拒絕讓路，警方於上午8時11分左右開始逐一抓住示威者的手腳將其拖離，約40分鐘後成功進入建築物。

示威者一邊高唱國歌一邊抵抗，但由於通往後門的道路遭警方封鎖，其他示威人員無法加入，最終未能阻止投票箱被運出，部分目睹投票箱被運走的示威者放聲痛哭，表達遺憾與不滿。

這次地方選舉在首爾14處投票所發生選票不足爭議，導致已經開票中仍有選民尚未投完票。報導提及，首爾蠶室7洞第2投票所的2個投票箱內，裝有約2000名選民的選票，依法必須開啟這些投票箱後，首爾市長吳世勳等人的當選結果才能正式確定。