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起落架斷裂 漢莎航空波音機頭撞地 多人受傷 取消飛美

世界日報／ 綜合報導
德國漢莎航空一架波音客機在法蘭克福機場停靠時，機鼻下的「前起落架」突然斷裂，造成多名員工受傷。(美聯社)
德國漢莎航空一架波音客機在法蘭克福機場停靠時，機鼻下的「前起落架」突然斷裂，造成多名員工受傷。(美聯社)

德國漢莎航空(Lufthansa)4日表示，一架波音客機在法蘭克福機場(Frankfurt Airport)停靠登機口時，機鼻下的「前起落架」突然斷裂，造成多名員工受傷。

現場影片顯示，前起落架斷裂後，飛機前輪向前滑動，機頭下墜數公尺，附近的一名地勤人員見狀迅速後退；下墜的機頭隨後撞擊地面，導致前起落架艙門脫落。

在這架波音787-9夢幻(Dreamliner)客機前端於登機前坍塌撞擊地面前，飛機上只有機組人員和地勤人員；該航班原定飛往洛杉磯，並在事發後取消飛行。

漢莎航空事後在聲明中表示：「多名員工受傷，目前正在接受治療。」聲明中還補充說，公司和相關部門正在調查此事。

根據航班追蹤網站Flightradar24的數據，這架出事飛機機齡僅一年多，於2026年1月交付給漢莎航空，是該航空公司寬體機隊中最新加入的機型之一；該架飛機自2月投入營運以來，已飛過137次航班。

波音公司則表示「已獲悉此事」，並「正在為客戶提供支援」。

前任美國聯邦航空事故調查員古澤蒂(Jeff Guzzetti)表示，飛機靜止時前起落架發生斷裂的情況「非常罕見」；但他提醒，現在推測事故原因還為時過早，潛在因素可能包括起落架先前受損、機械故障或與維護工作相關等問題。

古澤蒂指出，調查人員將會仔細審查飛機的維護記錄和系統記錄，並可能查看飛行數據，以了解飛機起落架在先前降落中的運作情況。

「他們會仔細檢查前起落架支柱的每一寸，以及驅動它的機械裝置，」古澤蒂說。

2021年在倫敦希斯洛機場(Heathrow Airport)也曾發生過一起涉及波音787客機前起落架的事故。根據英國航空事故調查局(Air Accidents Investigation Branch)報告，一架787-8客機在登機口進行保養時，因防止起落架收起的鎖定銷被插入錯誤位置，導致前起落架在測試過程中意外收起，飛機機頭觸地。

請加影 https://www.youtube.com/watch?v=ZG3J1_n0UPw&t=4s

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