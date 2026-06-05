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影／軍方粉飾？CNN曝福特號火災真實慘況 水兵：「拚命滅火或等死」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在美國海軍發布的照片中，美國海軍航空母艦「福特號」5月16日返回維吉尼亞州諾福克海軍基地時，水兵們正準備進行繫泊作業。法新社
在美國海軍發布的照片中，美國海軍航空母艦「福特號」5月16日返回維吉尼亞州諾福克海軍基地時，水兵們正準備進行繫泊作業。法新社

全球最大的航空母艦、美國海軍「福特號」（USS Gerald R. Ford）3月參與對伊朗行動期間發生火災，美國海軍當時發布簡短聲明表示，火勢已「受到控制」，航艦「維持全面作戰能力」，並稱僅有兩名水兵因「無生命危險的傷勢」接受治療。但CNN獨家取得的新影片顯示，火勢比海軍所描述的情況更為嚴重，造成的損害也更大。

影片顯示，水兵睡覺的鋪位（bunks）完全燒毀。床鋪殘骸只剩下燒焦、扭曲的金屬，天花板顯然也遭烈火掏空，電線從天花板垂落，大量灰燼散落在鋪位周圍地面。一名福特號水兵向CNN表示，他在滅火期間一度認為艦艇可能保不住。

這名水兵回憶說：「我真的以為我們會失去這艘船。當時不是拚命滅火，就是等死。」

根據這名水兵與一名知情的美國資深官員說法，「福特號」滅火系統未能運作，迫使水兵們倉促投入滅火。這名資深官員表示，海軍公開聲明淡化了整起事件對福特號的影響，而火災確實影響作戰能力。海軍作戰部長考德爾（Daryl Caudle）上將4月也表示，福特號歷經兩天後才恢復出動架次，並被迫前往希臘港口進行臨時維修。

CNN先前報導，福特號官兵花了約30小時才撲滅火勢、完成清理並防止復燃，約600名水兵因損害而失去鋪位使用權。海軍發言人面對詢問僅表示調查仍在進行中，但這名要求匿名以避免遭海軍報復的水兵表示，包括他自己在內，所有人都投入了滅火工作。

他說：「事情不應該惡化到這種程度。艦上內建的滅火系統本來就應該把火撲滅。」

除了火災之外，「福特號」艦上廁所在此次部署期間也一再堵塞。CNN取得的另一段福特號影片顯示，多間廁所內的人類排泄物幾乎滿溢而出。這名水兵表示：「如果你人在艦首區域（forward section），就得一路走到艦尾區域（aft section），才能找到可以使用的廁所。」

CNN 火災 伊朗

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