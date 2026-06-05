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有望和談？澤倫斯基公開信呼籲俄烏領袖會面 普亭提一條件

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基4月14日在德國柏林舉行的德烏政府磋商期間出席記者會。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基4月14日在德國柏林舉行的德烏政府磋商期間出席記者會。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基4日向俄羅斯總統普亭發出公開信，表示在美國重新將注意力轉回歐洲戰爭之前，「單純等待」將是錯誤的做法，並強調和平只能透過烏克蘭與俄羅斯之間的「直接接觸」實現。他呼籲與普亭面對面會談，再次試圖推動終結戰爭，並呼籲在談判期間全面停火。

BBC報導，澤倫斯基這封超過1800字的公開信語氣強硬，甚至帶有嘲諷意味，提及烏克蘭近期對俄羅斯領土發動的攻擊，並稱普亭「執政26年後，年齡開始對他造成影響」。值得注意的是，他也公開承認美國「正全力聚焦於伊朗問題」，並寫道，「單純等待歐洲戰爭重新回到美國關注的中心將是錯誤的做法」。

他寫道：「並不是說，在你的戰爭對我國造成這一切之後，我們烏克蘭人還會關心俄羅斯士兵的命運。但我確實關心烏克蘭人。我們正在失去自己的人民，而每一次損失對我們而言都十分痛苦。」

澤倫斯基表示，俄羅斯民眾已對烏克蘭的無人機與飛彈攻擊、燃料短缺、物價上漲，以及戰爭本身感到厭倦，並呼籲普亭「不要害怕踏上結束這場戰爭的道路。這是你現在最需要做到的事」。

澤倫斯基同時提出會面邀請，提議透過「我們之間的直接接觸」結束這場戰爭。他寫道：「烏克蘭提議透過我們，也就是你我之間的直接接觸來結束這場戰爭。我提議舉行一次會面。」他並表示，面對面談判可在瑞士或土耳其等國家舉行。

這並非澤倫斯基首次提出這項建議。美國總統川普當天表示，如果俄烏領導人會面「將會很棒」。克里姆林宮則證實已收到這封信，並將向普亭簡報內容，回應也與過去一樣，歡迎澤倫斯基前往莫斯科與普亭會面。不過，普亭稍早已排除在談判期間全面停火的可能性。

普亭在聖彼得堡向外國記者發表談話時，顯然尚未看過澤倫斯基的公開信。普亭表示，自己「當然已準備好且願意與烏克蘭達成協議」，但強調雙方都必須作出妥協，如果基輔接受去年安克拉治峰會中他與川普討論過的妥協方案，交出頓巴斯剩餘土地，戰爭可迅速結束。普亭同時也暗示，既然川普正忙於處理伊朗問題，歐盟可以說服澤倫斯基放棄部分領土。

普亭 俄烏 澤倫斯基

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